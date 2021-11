Mặt trận Tổ quốc: Đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở

(GLO)- Trong 91 năm qua, MTTQ Việt Nam luôn hoàn thành sứ mệnh tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, cộng đồng dân cư với nhiều hoạt động ý nghĩa.





Nâng cao chất lượng các cuộc vận động



Nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và tổ chức thành viên đã tập trung nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực tiễn cơ sở và lợi ích của cộng đồng dân cư. Trong đó, trọng tâm là 2 cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.



Để cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã cấp phát 11.884 sổ tay nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền. Trên cơ sở đó, một số địa phương cho in, đóng khung nội dung sổ tay treo tại nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà rông; in áp phích tuyên truyền, làm tờ gấp hình ảnh cấp phát đến từng hộ dân tộc thiểu số giúp người dân dễ quan sát, ghi nhớ để thực hiện. Sau 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã xây dựng, duy trì hơn 400 mô hình thay đổi nếp nghĩ, cách làm trên các lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Cùng với việc lồng ghép các chương trình, dự án và phong trào do địa phương phát động, gần 30 ngàn hộ dân tộc thiểu số đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Anh Huy



Từ 1 con bò giống do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang hỗ trợ, sau 5 năm, gia đình ông Y Đa Ê Ban (làng Bông Pim, xã Đak Jơ Ta) đã có đàn bò 5 con. Sẵn nguồn phân bón, ông cải tạo vườn tạp trồng 300 cây cà phê. Ông Y Đa Ê Ban chia sẻ: “Cán bộ hướng dẫn mình giữ chuồng nuôi sạch sẽ để bò khỏe mạnh, sinh sản đều và tận dụng phân bón cho cây cà phê phát triển. Nhờ có bò, cà phê, cuộc sống gia đình mình tốt hơn trước nhiều rồi”.



Tương tự, cách đây 2 năm, khi vườn hồ tiêu 500 trụ lần lượt chết do bệnh, anh Simon (làng Dôr 2, xã Glar, huyện Đak Đoa) quyết định chuyển sang nuôi dê. Theo anh, dê là loài dễ nuôi, thức ăn lại không cầu kỳ, thị trường tiêu thụ rộng mở. Gia đình anh đã bán được 10 con dê thương phẩm, mỗi con trên 2 triệu đồng. “Vài tháng trước, mình chia cho 3 người thân 9 con dê giống. Họ cũng muốn nuôi nhưng không có tiền nên mình giúp. Sắp tới, mình trồng thêm cỏ, mở rộng chuồng để tăng đàn dê lên”-anh Simon cho hay.



Với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, qua công tác tuyên truyền, người dân đã tích cực góp công, góp của tham gia, góp phần cùng địa phương đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Cụ thể, giai đoạn 2016-2020, người dân trong tỉnh đã đóng góp trên 328 tỷ đồng, hiến 132.963 m2 đất và tham gia 47.338 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng… Với những chương trình, hoạt động cụ thể, vai trò, vị trí của MTTQ các cấp trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định, niềm tin của người dân tiếp tục được củng cố, nâng cao.



Đề cập đến vấn đề này, ông Võ Xuân Bảo-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh-cho hay: “Cuộc vận động đã được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tỷ lệ khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, “Gia đình văn hóa” hàng năm đều tăng. Đến nay, toàn huyện có 4 xã và 3 làng đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2021, huyện đã công nhận 103/109 khu dân cư văn hóa (đạt 94,5%); 15.707/20.100 gia đình văn hóa (đạt 78%)”.



Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân



Theo ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian qua, Mặt trận các cấp tích cực vận động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân; quan tâm củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; phát huy hiệu quả vai trò Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội... Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần tạo nên thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.



Đặc biệt, MTTQ các cấp luôn xác định công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo là nhiệm vụ trọng tâm với nhiều hoạt động thiết thực được triển khai. Chỉ tính trong năm 2021, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ Cứu trợ, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; các trường hợp gặp khó khăn do dịch Covid-19… với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận các cấp còn kết nối để các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trực tiếp chăm lo, giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống bằng những việc làm cụ thể như xây nhà, hỗ trợ vốn, trao sinh kế…

Ông Hồ Văn Điềm (ở giữa)-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng túi an sinh cho người dân trong khu vực phong tỏa do dịch Covid-19 tại phường Yên Đổ (TP. Pleiku). Ảnh: Anh Huy



Ngày nhận bàn giao căn nhà tình nghĩa, anh Nguyễn Văn Diệu (thôn Hòa Bình, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) rưng rưng xúc động: “Có lẽ cả đời tôi cũng không xây dựng được ngôi nhà thế này!”. Trước đó, 3 thành viên trong gia đình anh ở trong chòi tạm dựng bằng 8 trụ xi măng, quây tạm bằng bạt. Vợ mắc chứng bệnh thần kinh nên chỉ quanh quẩn ở nhà, anh Diệu không có việc làm ổn định nên cuộc sống thiếu trước hụt sau. Để giúp gia đình anh Diệu sớm ổn định cuộc sống, tháng 6-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trích từ Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng; các ban, ngành, đoàn thể và người dân địa phương chung tay hỗ trợ thêm kinh phí, vật liệu, ngày công giúp anh Diệu làm căn nhà khang trang có phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp đầy đủ.



Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Mặt trận các cấp luôn đi đầu triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ trên 27 tỷ đồng và hơn 455 tấn hàng hóa thiết yếu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan phân bổ, hỗ trợ kịp thời trên 7,8 tỷ đồng cho các lực lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng-chống dịch, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 15 chuyến xe chở gần 400 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm (trị giá gần 3 tỷ đồng) hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai; hỗ trợ vận chuyển miễn phí hơn 30 tấn hàng hóa thiết yếu do người dân trong tỉnh gửi người thân đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.



Để tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của MTTQ trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đề ra chương trình hành động cụ thể và đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng-chống dịch Covid-19; tổ chức tốt công tác tiếp nhận, phân bổ nguồn lực ủng hộ công tác phòng-chống dịch và Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.



ANH HUY