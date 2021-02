Mong quyết sách Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống

(GLO)- Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức phiên bế mạc, P.V Báo Gia Lai đã ghi nhận những ý kiến, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai những quyết sách từ Đại hội vào thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, đưa đất nước này càng đi lên.

Ông Vũ Ngọc Luyện-cán bộ hưu trí (tổ 1, phường Hoa Lư, TP. Pleiku): Nhân dân trên địa bàn tỉnh đặt kỳ vọng rất lớn vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua theo dõi quá trình bầu Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có thể nhận thấy Ban Chấp hành khóa XII đã chuẩn bị về nhân sự chặt chẽ, chu đáo, thể hiện đầy đủ tính dân chủ. Từ đó, Đại hội đã bầu ra được những người có đủ tâm, tài, trí vào Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo đất nước. Trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành đảm bảo 3 độ tuổi, tính kế thừa, người trẻ nhất 38 tuổi. Điều này cho thấy công tác tạo nguồn kế cận được thực hiện tương đối chu đáo.

Có 2 trường hợp đặc biệt tái đắc cử vào Bộ Chính trị là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân là mong 2 đồng chí tiếp tục cống hiến, dẫn dắt đất nước chúng ta đi lên. Trong Ban Chấp hành khóa mới, cơ cấu ủy viên là người dân tộc thiểu số, nữ cũng như độ tuổi tương đối hài hòa, nhưng tỷ lệ nữ tham gia Bộ Chính trị đợt này giảm đi 2 đồng chí so với nhiệm kỳ trước. Có thể việc bầu những đồng chí nữ đủ độ chín tham gia Bộ Chính trị cũng là vấn đề khó. Riêng đồng chí Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh-nhiệm kỳ trước là Ủy viên dự khuyết, đến nhiệm kỳ này được Đại hội tín nhiệm bầu là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương. Đồng chí Hồ Văn Niên là đại biểu tương đối trẻ tuổi, năm nay mới 46 tuổi, có năng lực và tâm huyết nên kết quả này là điều hoàn toàn xứng đáng.

Qua điện mừng, các nước bạn đều đánh giá rất cao uy tín của Đảng đối với nhân dân trong nước và dư luận quốc tế. Người dân chúng tôi kỳ vọng Ban Chấp hành khóa mới thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, nhất là mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam đến năm 2030 và đến năm 2045.

Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh: Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Gia Lai sẽ bằng hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc cụ thể hóa và thực hiện tốt những quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong hoạt động vì thế hệ trẻ đã được đề cập trong văn kiện Đại hội.

Với đặc thù là tỉnh miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn, trong nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ Gia Lai kỳ vọng và tin tưởng Trung ương, tỉnh sẽ có chính sách, cơ chế để đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo cho thanh niên, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến nông sản. Đồng thời, hình thành chiến lược đào tạo và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát huy vai trò tiên phong xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khuyến khích thanh niên dân tộc thiểu số mạnh dạn phát triển kinh tế, nỗ lực lập thân, lập nghiệp, vươn lên thoát nghèo.

Ông Rơ Châm Chích-Bí thư Chi bộ làng Beng (xã Ia Chía, huyện Ia Grai): Qua theo dõi Đại hội, tôi rất vui vì có nhiều quyết sách toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh được thông qua, là định hướng để đất nước phát triển.

Theo tôi, ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, Đảng và Nhà nước cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn làm tiền đề ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đảm bảo điện-đường-trường-trạm, tạo điều kiện để bà con có cuộc sống ổn định. Có như vậy thì đất nước mới phát triển bền vững được.

Việc quan tâm, chăm lo đội ngũ già làng, người uy tín tiêu biểu cũng cần được chú trọng hơn, từ đó góp phần phát huy hạt nhân trong các phong trào, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Đặc biệt, cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa các đồn Biên phòng với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng dọc tuyến biên giới nhằm bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.