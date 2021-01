Lòng dân, ý Đảng và mục tiêu phồn vinh

(GLO)- Là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là ngày hội của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nên đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thu hút sự quan tâm chú ý và đóng góp xây dựng của đông đảo Nhân dân.

Ghi nhận thành tựu toàn diện, to lớn



Sau khi các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được công bố rộng rãi, các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh và chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia góp ý để văn kiện của Đảng thực sự là kết tinh của trí tuệ, nguyện vọng, ý chí của toàn Đảng, toàn dân, thông qua các hình thức khác nhau.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Thị Giang cho biết, đại diện các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác, luật gia, nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các vị đại diện chức sắc tôn giáo của cấp mình tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông qua các buổi sinh hoạt đoàn viên, hội viên và hội thảo, tọa đàm đã có 32.252 lượt ý kiến tham gia góp ý. Hầu hết ý kiến nhất trí với dự thảo văn kiện. Đặc biệt là phần đánh giá kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cũng như những tồn tại, hạn chế với tinh thần không né tránh sai sót, khuyết điểm mà nhìn thẳng vào sự thật khách quan, trung thực.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Đức Thụy



Đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII, các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nhất là giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, phòng-chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và phản động.



Trong dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 10 năm (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021-2030), bên cạnh đa số ý kiến thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo, một số ý kiến đề nghị Nhà nước quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tình trạng phân bón, vật tư giả để tránh thiệt hại cho nông dân và chủ động tìm kiếm đầu ra nông sản giúp bà con yên tâm sản xuất, gắn bó với nông nghiệp, nông thôn.



Về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020), phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2021-2025), một số ý kiến đề nghị nêu rõ hơn, cụ thể hơn. Thực tế cho thấy, có nhiều vụ án tham nhũng quá lớn về kinh tế, tập trung ở cán bộ có chức có quyền, cán bộ cấp cao gây mất lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. Mặt khác, việc xử lý nhiều vụ quá chậm, kéo dài nhiều năm, thu hồi tài sản tham nhũng còn ít...



Tin tưởng, kỳ vọng



Đặc biệt, đề xuất và kiến nghị của Nhân dân trong tỉnh có nhiều nội dung rất quan trọng, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của công dân. Đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân mong muốn các cấp ủy Đảng có giải pháp quyết liệt, hiệu quả trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội chính trị, cục bộ địa phương, bè phái, mất đoàn kết nội bộ. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, nhất là giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới.

Hoa muồng vàng ở thôn Tây Hồ (xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông). Ảnh: Phan Nguyên



Đề cập yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, theo PGS-TS. Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, mọi hoạch định chủ trương, chính sách dựa trên cơ sở khảo sát, đánh giá đặc điểm tự nhiên, KT-XH, định hướng quyết sách, tầm nhìn quan trọng của Đảng. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đất nước và tỉnh nhà thời gian qua đã phản ánh điều đó. Nhưng nhìn chung sự phát triển chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, chưa thật sự bền vững. Tình trạng trì trệ kéo dài cùng với những tệ nạn, tiêu cực xã hội có thể làm lãng phí cơ hội và tụt hậu xa hơn.

Vậy nên, trong nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế cần được chú trọng đẩy mạnh hơn nữa. Chú trọng phát triển KT-XH với xây dựng nền văn hóa, đạo đức, con người Việt Nam tốt đẹp phù hợp với truyền thống và tinh hoa văn hóa nhân loại, theo xu hướng hội nhập. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, văn hóa, đạo đức của Đảng, pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn các thế lực thù địch.



Đề cập đến sự nghiệp phát triển văn hóa văn nghệ, ThS. Lê Xuân Hoan nhìn nhận thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất to lớn, toàn diện, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật được đầu tư, vinh danh, khen thưởng xứng đáng. Đời sống tinh thần, nhu cầu hưởng thụ văn hóa văn nghệ của Nhân dân được nâng lên.

Tuy nhiên, Đảng, Nhà nước cần quan tâm đầu tư phát triển văn hóa văn nghệ tương xứng. Sáng tạo nghệ thuật là hoạt động tinh thần đặc thù, giá trị của tác phẩm vì vậy cần được nhìn nhận phù hợp và thấu đáo. Tài năng nghệ sĩ quyết định chất lượng của tác phẩm nghệ thuật nhưng sự quan tâm của các cấp, các ngành có ý nghĩa rất quan trọng đến quá trình sáng tác cũng như giá trị tác phẩm. Tạo điều kiện cho nghệ sĩ hoạt động thuận lợi, đánh giá khách quan và tưởng thưởng xứng đáng sẽ giúp nghệ sĩ có thêm động lực để sáng tạo ra nhiều tác phẩm tốt phục vụ công chúng.



Việc Đảng tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân góp ý xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII thể hiện một Đảng hành động, cách mạng, cầu thị nhiều nhất trí tuệ, tâm huyết không chỉ của cán bộ, đảng viên mà còn với tất cả các thành phần, giai tầng, dân tộc, tôn giáo… góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với vai trò lãnh đạo dân tộc, đưa đất nước bước vào thời kỳ mới với nhiều thử thách khó khăn nhưng cũng rộng mở thời cơ, thuận lợi.



THẤT SƠN