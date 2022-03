6 thói quen uống để tăng tốc độ giảm cân khi bạn có tuổi

"Những gì bạn uống là cực kỳ quan trọng nếu bạn đang cố gắng giảm cân khi có tuổi".





Chuyên gia dinh dưỡng Jonathan Valdez, chủ sở hữu của Genki Nutrition và là người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Bang New York (Mỹ), cho biết như trên.



Chuyên gia Valdez nói thêm: “Nước đã được chứng minh là một lựa chọn thông minh để giúp giảm cân. Những phát hiện của các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng cho thấy rằng việc thay thế đồ uống có calo bằng nước có hiệu quả nhất trong việc giảm cân".





Nhưng bạn không nhất thiết phải chỉ dùng nước để bắt đầu quá trình giảm cân của mình.



Dưới đây là 6 thói quen uống sẽ giúp bạn tăng tốc độ giảm cân khi có tuổi, theo trang web ở Mỹ Eat This, Not That!



1. Thêm trái cây, như dâu tây, vào nước của bạn



“Dâu tây có thể thêm vị ngọt và hương vị tự nhiên cho nước đồng thời bổ sung chất xơ, kali, folate và chất chống oxy hóa. Dâu tây, cả tươi và đông lạnh, là một trong những nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất", Bonnie Taub-Dix, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký và là người tạo ra trang web BetterThanDieting.com, cho biết.



"Một khẩu phần khoảng 8 quả dâu tây có nhiều vitamin C như một quả cam, đó là tất cả lượng vitamin C chúng ta cần trong một ngày! Vitamin C giúp hỗ trợ collagen trong da và xương, trong khi dâu tây giúp bạn cảm thấy hài lòng hơn trong một ly nước đơn giản".



2. Hạn chế đồ uống có cồn



Chuyên gia Valdez nói: “Hạn chế đồ uống có cồn, đặc biệt là cocktail, vì chúng có thể làm tăng thêm calo rỗng. Nếu bạn nghĩ rằng một khẩu phần rượu mỗi ngày, khoảng 100 calo mỗi khẩu phần, thì bạn sẽ có thêm 700 calo mỗi tuần".



3. Uống trà thảo mộc



Chuyên gia Taub-Dix nói: “Khi uống trà thảo mộc, cho dù nó được phục vụ nóng hay lạnh, thì đó là một cách ngon miệng để bổ sung chất lỏng trong chế độ ăn uống của bạn”.





"Tôi thường cắt một quả táo hoặc lê và thêm nó vào cốc trà của mình trước khi đổ nước nóng lên trên. Bằng cách này, sau ngụm cuối cùng của tôi, tôi có món trái cây nướng để nhai. Vị ngọt tự nhiên này giúp kết thúc bữa ăn", chuyên gia Taub-Dix kể.



4. Nhấm nháp một ly protein lắc



Theo chuyên gia Valdez, một nghiên cứu cho thấy chế độ ăn thay thế tổng số protein cao (35% carbohydrate, 40% protein, 25% chất béo) có thể hỗ trợ giảm béo bằng cách tăng tiêu hao năng lượng và oxy hóa chất béo, theo Eat This, Not That!



5. Bỏ qua nước trái cây và rau



Chuyên gia Valdez nói: “Trái cây và rau chứa nhiều chất xơ, chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Nhưng nước ép trái cây và rau lại loại bỏ chất xơ, thứ giúp no lâu”.



Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ nói rằng cứ 10 người Mỹ trưởng thành thì chỉ có 1 người ăn đủ trái cây và rau quả.



6. Uống sữa ít béo



Một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy những người tham gia tăng lượng thực phẩm từ sữa ít béo lên 4-5 khẩu phần/ngày đã giảm cân nhiều hơn những người không uống sữa ít béo.



Một nghiên cứu của Đại học Brigham Young (Mỹ) năm 2020 cho thấy những người uống sữa không béo và ít chất béo (so với 2% và sữa nguyên chất) báo cáo lão hóa sinh học ít hơn, gần 4,5 năm so với những người uống sữa có chất béo cao hơn, theo Eat This, Not That!

