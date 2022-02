Từ 50 tuổi trở lên, một số vấn đề sức khỏe trở nên phổ biến hơn, như loãng xương, bệnh tim, mất cơ và bệnh túi thừa.

Mặc dù các yếu tố di truyền có thể ảnh hưởng đến từng tình trạng này, nhưng lối sống của bạn, bao gồm lựa chọn thực phẩm và tập thể dục, sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi nhiều vấn đề sức khỏe.

Nói riêng về sức khỏe tim mạch, có nhiều điều cần nói về ảnh hưởng của thói quen ăn uống của bạn.

Dưới đây là 4 thói quen ăn uống cần tránh để có sức khỏe tim mạch tốt hơn sau tuổi 50, theo Eat This, Not That!

1. Hạn chế ăn đường



Đường. Ảnh: Shutterstock

Đường tinh luyện, như loại có trong nước ngọt, kẹo, ngũ cốc và các mặt hàng thực phẩm chế biến khác được cho là có tác động tiêu cực đến sức khỏe, từ việc góp phần gây viêm và béo phì đến bệnh tiểu đường và sức khỏe tim mạch.

Trên thực tế, một bài báo được xuất bản trên Harvard Health Publishing ở Mỹ lưu ý rằng chế độ ăn nhiều đường có liên quan đến nguy cơ tử vong do bệnh tim cao hơn.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo phụ nữ tiêu thụ không quá 6 muỗng cà phê đường mỗi ngày, tương đương với khoảng 100 calo, trong khi nam giới nên giữ lượng đường bổ sung của họ ở mức dưới 9 muỗng cà phê, hay 150 calo mỗi ngày, theo Eat This, Not That!

Mẹo: Để giảm lượng đường nạp vào, hãy thử đổi đường trắng lấy các loại thay thế không chứa calo, cắt ½ thức ăn tráng miệng của bạn và đổi nước ngọt lấy nước hoặc trà không đường.

2. Tránh ăn quá nhiều mỡ động vật

Trong khi thịt là một nguồn protein tuyệt vời và cung cấp các axit amin, vitamin và khoáng chất thiết yếu, một số protein động vật cũng chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, ăn quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng mức cholesterol LDL, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ nếu mức LDL trở nên quá cao.

Mẹo: Để giảm lượng chất béo bão hòa hấp thụ, hãy hoán đổi phần thịt nhiều chất béo hơn, chẳng hạn như thịt bò và thịt lợn, sang các lựa chọn nhiều nạc hơn, như thịt gia cầm, cá, và sữa ít béo.

Ngoài ra, khi bạn cắt giảm thịt béo hơn, hãy cắt giảm càng nhiều chất béo có thể nhìn thấy càng tốt để giảm lượng chất béo bão hòa và cholesterol.

3. Đừng bỏ qua thức ăn có chất xơ



Những thực phẩm giàu chất xơ. Ảnh: Shutterstock

Chất xơ là một chất dinh dưỡng có thể được tìm thấy trong trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, quả hạch, các loại hạt và các loại đậu.

Mặc dù bạn có thể thường nghe nói về chất xơ liên quan đến sức khỏe hệ tiêu hóa, nhưng chất xơ cũng được biết đến là chất giúp tăng cảm giác no và cũng có thể giúp giảm mức cholesterol trong máu.

Đặc biệt, chất xơ hòa tan có trong yến mạch, quả mọng và đậu đặc biệt hữu ích trong việc giảm lượng cholesterol trong máu bằng cách liên kết với các hợp chất chứa cholesterol trong ruột để giảm lượng hấp thụ vào máu của bạn.

Lời khuyên: Hiệp hội Lipid Quốc gia (Mỹ) tuyên bố rằng ăn 5 đến 10 gram chất xơ hòa tan mỗi ngày có thể giúp giảm cholesterol LDL từ 5 đến 11 điểm.

Điều này có thể đạt được với một bát bột yến mạch phủ hạt chia cho bữa sáng, một ít quả mọng cho bữa ăn nhẹ, một chiếc bánh mì sandwich với bánh mì nguyên hạt cho bữa trưa và đậu đen trên một món salad taco lớn.

4. Tránh ăn thức ăn nhanh

Phần lớn các mặt hàng được cung cấp tại các nhà hàng thức ăn nhanh đều có hàm lượng natri, chất béo và calo cao.

Đối với những người bị huyết áp cao, natri có thể góp phần vào các chỉ số cao này, có thể làm suy yếu hoặc tổn thương tim của bạn theo thời gian.

Ngoài ra, các loại dầu thực vật thường được sử dụng để chiên các món trong thực đơn thức ăn nhanh có ít lợi ích cho sức khỏe hơn so với dầu lành mạnh mà bạn có thể sử dụng tại nhà, như ô liu và bơ.

Hàm lượng chất béo cao này sẽ làm tăng lượng calo của các món ăn, đôi khi tạo ra các bữa ăn có hơn 1.000 calo.

Việc hấp thụ nhiều calo có nhiều khả năng dẫn đến tăng cân quá mức, có thể gây thêm căng thẳng cho tim và các cơ quan quan trọng khác của bạn.

Mẹo: Nếu bạn kết thúc việc chọn đồ ăn nhanh cho một bữa ăn, hãy chọn các lựa chọn nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như sandwich gà nướng hoặc salad chỉ sử dụng một phần nước sốt, theo Eat This, Not That!