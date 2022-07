Ngày hội du lịch huyện Kbang: Hứa hẹn nhiều hấp dẫn

(GLO)- Từ ngày 29 đến 31-7, huyện Kbang sẽ tổ chức Ngày hội du lịch năm 2022. Hiện tại, ngành chức năng và chính quyền các địa phương đang tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, hàng hóa để ngày hội diễn ra thành công.





Tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn



Mặt trời vừa khuất núi, già làng Đinh Hmưnh (làng Mơ Hra-Đáp, xã Kông Lơng Khơng) đã gọi các thành viên trong đội cồng chiêng “nhí” đến nhà rông luyện tập. Vừa sắp xếp đội hình, già Hmưnh vừa cho biết: Ông hướng dẫn đội cồng chiêng “nhí” từ năm 2008. Đội có 40 thành viên, phần lớn các em đã tham gia trình diễn cồng chiêng tại các sự kiện văn hóa do địa phương tổ chức. Tham dự ngày hội du lịch năm nay, đội cồng chiêng “nhí” sẽ trình diễn bài Lễ hội đâm trâu.

“Để vòng xoang, tiếng chiêng nhịp nhàng, ăn khớp, từ nay cho tới ngày diễn ra ngày hội, mình sẽ tập trung hướng dẫn các cháu. Bên cạnh đó, mình chủ động chuẩn bị một số đạo cụ, trang phục, góp phần cho buổi trình diễn cồng chiêng thành công. Mình cũng chuẩn bị một số tiết mục cùng nghệ nhân tham gia hội thi diễn tấu cồng chiêng, đan lát”-già Hmưnh phấn khởi nói.

Ngày hội du lịch huyện Kbang năm 2022 sẽ có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống. Ảnh: Ngọc Minh



Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, xã Đông vận động người dân chuẩn bị trái cây, rau củ quả và một số sản phẩm thủ công truyền thống như: gùi, rổ, rá, váy áo, ví, túi xách thổ cẩm. Đồng thời, UBND xã làm việc với Hợp tác xã Nông nghiệp Đoàn Kết Kbang thống nhất giới thiệu, trưng bày sản phẩm của đơn vị. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đặng Chung cho hay: “Đến thời điểm này, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch trưng bày, giới thiệu sản phẩm như dầu đậu phộng, mật ong, nấm, măng, đậu các loại, thức ăn gia súc và các loại nông sản thế mạnh của địa phương”.



Tại Ngày hội du lịch năm nay, anh Hoàng Văn Vững (làng Kdâu, xã Kông Lơng Khơng) đăng ký gian hàng ẩm thực với các món: heo quay lá mắc mật, thịt ba chỉ quay, thịt heo mọi, gà, vịt quay, lạp xưởng, rượu nếp của người Tày. Anh vui vẻ chia sẻ: “Gia đình mình cùng một số hộ dân làm bánh gio, bánh ít, bánh khẩu sli để giới thiệu tới du khách nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của người Tày”.



Năm nay, cơ sở mắc ca Minh Quang (thị trấn Kbang) cung ứng ra thị trường khoảng 1 tấn hạt mắc ca nguyên liệu. Cùng với dòng sản phẩm hạt mắc ca sấy nguyên vỏ và nhân mắc ca, cơ sở còn bán ngũ cốc dinh dưỡng, bánh chế biến từ hạt mắc ca, mắc ca nướng. Chị Lê Thị Cẩm Như-chủ cơ sở-cho hay: “Kbang đang vào vụ thu hoạch mắc ca. Đây là nguồn nguyên liệu tươi ngon thích hợp để chế biến sữa mắc ca. Vì thế, chúng tôi đã chuẩn bị máy móc sẵn sàng chế biến sữa từ loại hạt này. Sản phẩm sẽ được bày bán trong thời gian diễn ra ngày hội để du khách trải nghiệm, thưởng thức hương vị thơm ngon, bổ dưỡng”.



Nhiều hoạt động hấp dẫn



Theo kế hoạch, lễ khai mạc Ngày hội du lịch huyện Kbang sẽ diễn ra vào tối 29-7 với một số hoạt động như: biểu diễn cồng chiêng, trình diễn nhạc cụ dân tộc, dân ca, dân vũ và văn nghệ tổng hợp. Trong ngày 30 và 31-7, nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn được tổ chức gồm: hội chợ nông sản; giới thiệu và bán các loại sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, dược liệu từ rừng, ẩm thực truyền thống; giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, sản phẩm OCOP và các hoạt động văn hóa truyền thống. Dự kiến có 120 gian hàng, trong đó có 28 gian hàng nông sản, đặc sản rừng của 14 xã, thị trấn; 10 gian hàng thủ công mỹ nghệ, hàng truyền thống; 10 gian hàng nông sản, thực phẩm của các cơ sở, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã; 30 gian hàng ẩm thực; 14 gian hàng của các huyện, thị xã trong và ngoài tỉnh; 6 gian hàng tiêu dùng; 2 gian hàng giới thiệu du lịch Kbang và 20 gian hàng của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh.

Những gian hàng giới thiệu lâm sản, dược liệu đặc trưng được khuyến khích tại Ngày hội du lịch huyện Kbang 2022. Ảnh: Ngọc Minh



Ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: “Phòng đã phổ biến và xác nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; phối hợp thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp có sản phẩm nông-lâm-thủy sản tham gia ngày hội. Cùng với đó, chúng tôi chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cử cán bộ trực tiếp theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra tiến độ, chất lượng sản phẩm nông nghiệp đối với tổ chức, hộ gia đình đăng ký giới thiệu, quảng bá sản phẩm”.



Tương tự, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện đang tập trung tuyên truyền, trang trí khu vực diễn ra lễ hội. Công an huyện cử lực lượng tham gia phối hợp với Công an thị trấn và các ngành chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phân luồng giao thông, bố trí chỗ để xe, kiểm tra công tác phòng-chống cháy nổ trong thời gian diễn ra ngày hội.



Thông tin về công tác chuẩn bị cho ngày hội, ông Y Phương-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: “Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ban, ngành để triển khai công việc hiệu quả. Thời gian từ nay tới khi diễn ra ngày hội không còn nhiều. Vì thế, các ngành liên quan và chính quyền địa phương đang gấp rút thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch để ngày hội diễn ra an toàn, hiệu quả”.



NGỌC MINH