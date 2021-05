Chèo thuyền ngắm chiều Biển Hồ

(GLO)- Lênh đênh trên mặt nước Biển Hồ ngắm thông xanh, núi non điệp trùng bao quanh lòng hồ và hoàng hôn dần buông trên mặt nước tĩnh lặng có lẽ là trải nghiệm mới mẻ và hạnh phúc trong những ngày hè.

Chiếc sup (một loại thuyền bằng cao su) được bơm hơi căng phồng, đưa xuống mặt nước và cứ thế ngược sóng lướt ra giữa lòng hồ Tơ Nưng mênh mang. Gió mang theo hơi nước mát lạnh, xua tan cái nóng bức buổi chiều cuối mùa khô Tây Nguyên.

Rừng thông xanh ven bờ xa dần, chỉ còn tiếng sóng vỗ mạn thuyền và tiếng mái chèo khua nhè nhẹ. Giữa chiều gió thổi khá mạnh tạo nên những đợt sóng liên tục. Loại thuyền này có thể sử dụng được cả ở bề mặt nước tĩnh lặng lẫn mặt nước có sóng nên chuyến trải nghiệm thêm nhiều cung bậc cảm xúc.

Lênh đênh giữa lòng hồ, cứ ngỡ chúng tôi là duy nhất nhưng bất ngờ từ phía bờ bên kia, 2 chiếc sup màu hồng từ từ lướt sóng tiến lại gần. Những chiếc sup nhỏ bé lướt trên mặt Biển Hồ với diện tích gần 230 ha trông xa như những chiếc lá nhỏ rong chơi cùng sóng nước.

Nhiều bạn trẻ đang tìm bình yên giữa thiên nhiên khoáng đạt hay muốn thử nghiệm trò chèo sup mới lạ. Dù với lý do gì, họ đều có chung cảm giác kỳ thú như chúng tôi khi lần đầu ngắm viên ngọc bích Biển Hồ từ giữa lòng “biển trên núi” này.

Từ đây nhìn về tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát ở đài vọng cảnh như một chấm trắng nhỏ ở doi đất nhô ra giữa hồ nước mênh mông. Và khi lướt trên mặt hồ ngắm rừng thông xanh nối liền những rặng núi phía xa, lại thấy cao nguyên Gia Lai đẹp hùng vĩ đến vậy.

Bình yên chiều Biển Hồ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Gió càng lặng dần, trả lại mặt hồ sự tĩnh lặng vốn có. Màu nước biếc chuyển sang màu ngọc lục bảo bao phủ. Những con bìm bịp đua nhau tắm nước dưới ánh hoàng hôn. Chúng tôi để chiếc sup trôi tự do trên mặt hồ yên ả, tĩnh lặng ngắm hoàng hôn thắp màu đỏ ối cả một góc trời chiều. Sắc xanh của rừng cây và mặt nước thẫm lại trong tia sáng yếu ớt cuối ngày. Thanh âm núi rừng lên ngôi với tiếng ếch nhái, dế vọng lại nhắc một ngày sắp tàn.

Đồng hành cùng tôi là anh Nguyễn Thanh Trung-một hướng dẫn viên các tour du lịch trải nghiệm có yếu tố mạo hiểm ở Gia Lai. Anh cho biết, chèo sup hay còn gọi là chèo thuyền đứng là môn thể thao dưới nước, được nhiều người ưa thích bởi mang tính giải trí, thư giãn hiện đại. Ở Gia Lai, hình thức này khá mới mẻ và mới chỉ có số ít người thử cảm giác, nhưng không phải để rèn luyện thể thao mà chủ yếu trải nghiệm sông nước ngắm cảnh.

Có nhiều loại sup, nhưng loại ván càng hẹp, mũi nhọn thì vận tốc càng nhanh, loại ván càng rộng thì càng ổn định thăng bằng. Đây cũng là loại khá phổ biến để người ngồi cảm giác an toàn, thả lỏng mọi giác quan để tận hưởng sự bình yên giữa sóng nước.

Chèo sup trên Biển Hồ cùng lúc ngắm được rừng thông xanh và dãy Chư Nâm hùng vĩ phía xa. Ảnh: Hoàng Ngọc

Sup là phương tiện khá tiện lợi, an toàn, có thể gấp gọn bỏ vào ba lô, cơ động mang theo trong hành trình. Chỉ cần nơi nào có mặt nước là có thể chèo sup.

Anh Trung cho biết: “Chèo sup sẽ là hoạt động du lịch mới mẻ, đầy triển vọng bên cạnh trekking rừng, núi, thác mà lâu nay tôi vẫn làm hướng dẫn vì mới lạ. Gia Lai có nhiều địa điểm lý tưởng để chèo sup như: lòng hồ Ayun Hạ, Biển Hồ, hồ Tân Sơn hay trên sông Sê San, Pô Cô... Với đặc trưng hồ trên núi, các con sông cũng có dòng chảy qua nhiều địa hình rừng núi, buôn làng nên sẽ mang đến những cảm xúc khác biệt cho khách du lịch”.

Tuy nhiên, vì là loại hình khá mới mẻ nên những người đi tiên phong như anh Trung đang set-up để định hình thành sản phẩm, kết hợp với các dịch vụ trekking, camping cùng bạn bè. Đưa vào khai thác loại hình này sẽ tăng thêm phần hấp dẫn cho du lịch Gia Lai.

HOÀNG NGỌC