Sắc hoa thạch thảo đẹp mê hồn ở Phố núi

(GLO)- Những năm gần đây, du lịch trải nghiệm về với thiên nhiên đến thăm thú các vườn hoa đang trở thành một trào lưu được nhiều người lựa chọn và yêu thích. Không chỉ định hình ở các vùng ôn đới như Đà Lạt mà ngay cả ở thành phố Pleiku cũng xuất hiện nhiều vườn hoa thắm tươi, đa sắc, ngát hương với nhiều loài hoa ở khí hậu ôn đới như: violet, thạch thảo, …đang thu hút đông đảo du khách gần xa.

Vườn nhà Thóc (hẻm 126 Phạm Hùng, xã Tân Sơn- TP.Pleiku) nằm cách trung tâm thành phố khoảng 10km về phía Tây Bắc. Tại đây du khách sẽ không phải lo lắng để tìm góc ảnh đẹp vì ở đây chỗ nào cùng đều lung linh, sáng đẹp, hài lòng cả những vị khách khó tính nhất. Nhiều loài hoa khác nhau được chủ vườn gieo trồng từ những loài giản dị như hoa cánh bướm đến những loài hoa hồng mang thương hiệu “hoàng gia” nhưng vì đương mùa hoa thạch thảo nên loài hoa tím ngát này thu hút, vẫy gọi ánh nhìn của biết bao người. Hoa thạch thảo tím lịm mang lại cảm giác yên bình như lạc giữa thảo nguyên bát ngát, như trôi trong miền cổ tích xa xôi của những bà tiên mặc áo choàng tím, huyền hoặc, lãng mạn khác xa với khói bụi thành phố. Nếu bạn mong muốn đắm chìm không gian ngọt ngào thì đây là địa điểm phải đến một lần để thoả nỗi ước mong.

Một nhiếp ảnh đang “chill” cùng sắc tím trong shoot hình cưới. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm Lưng chừng mùa, khi cơn gió heo may tắt dần, sớm mai khắp nẻo những tia nắng ấm đã đánh thức cả vườn hoa dịu dàng sửa soạn áo mới, đua nhau khoe sắc thắm. Tạo nên một cảnh sắc hữu tình, nên thơ tựa như lạc vào trời Âu lãng mạn. Đến đây, bạn có thể thoải mái vui chơi, chụp hình, tung tăng đi khắp lối cùng vẻ đẹp yêu kiều của nhiều loài hoa, chắc chắn bạn sẽ được nhiều concept đẹp tuyệt vời. Trong cái dịu vời của nắng tháng ba càng làm cho vườn hoa trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Nhiều người cứ “ngộ nhận” rằng mình đang vi vu, đắm mình ở miền Nam nước Pháp xa xôi, hay đang mộng mơ cùng thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Nếu không có điều kiện, cơ hội như mong ước thì không sao cả nhé! Vì ở đây bạn sẽ thoả mản ước mong và còn tiết kiệm được bao nhiêu là chi phí xa xôi. Đứng giữa những luống thạch thảo bạn nên hít thở thật sâu rồi e ấp thầm thì chuyện trò cùng hoa. Sắc hoa tím sẽ giúp bạn quên đi mọi muộn phiền, cân bằng mọi cảm xúc đem lại vẻ thư thái để thả hồn vào hoa lá trời mây. Tha hồ góc “sống ảo” tuyệt đẹp. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Chị Châu Thị Tú Anh (hẻm Lý Tự Trọng, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) nắm bắt thông tin về vườn hoa tím qua mạng xã hội vui vẻ chia sẻ "Lần đầu tiên tôi và hội bạn như "lạc" vào một thiên đường hoa màu tím ngay ở Pleiku. Khu vườn còn thu hút chúng tôi với những khóm hoa hồng hương thơm ngây ngất. Tôi đã chụp cả trăm tấm ảnh từ sáng đến giờ ở mọi góc mà vẫn chưa hết chán”.

Sẵn dịp về Pleiku tham gia giải Tiền Phong Marathon 2021, chị Mai Hương (TP. Hồ Chí Minh) tình cờ biết thông tin về vườn hoa thạch thảo nên đã ghé thăm và thưởng ngoạn: “ Tôi rất ngỡ ngàng khi đứng trước một vườn hoa tím ngát, tím hoài thương trong nắng chiều. Tôi còn được chiêm ngắm từ phía xa xa vẻ trầm ngâm của dãy núi Chư Đang Ya nữa chứ. Thật tuyệt vời biết bao!”

Hoa thạch thảo là loài mọc bụi, ưa sống một cuộc đời tự do không ràng buộc. Và theo đó sắc hoa thơ mộng đã thu hút chị Võ Hồng Hạnh (chủ vườn) tình cờ trong một chuyến du lịch Đà Lạt, chị quyết định mang giống hoa này trồng tại khu vườn của mình. Chị chia sẻ: “Thạch thảo là loài hoa tương đối dễ trồng, sau 4 tháng trồng và chăm sóc sẽ rất sai hoa. Tôi vốn là người yêu màu tím, nên mong muốn mang đến sự mới lạ, điểm nhấn cho khu vườn của mình.”

Khu vườn thiết kế vòm cổng toàn bằng các giống hoa hồng quý như beatric, lafont, eye for you, carey,..Để thêm sự quyến rũ, hấp dẫn chủ vườn còn bày trí nhiều tiểu cảnh như dựng thêm căn nhà mái ngói giữa vườn xen với chiếc dù màu tím, những chiếc xích đu màu trắng nằm lọt thỏm giữa những luống hoa tím ngút ngát cả góc trời, thêm lối đi được lát gạch đỏ au sáng bóng, cổng vòm làm tăng vẻ cong cong dáng mềm mượt cho từng góc chụp ảnh so deep.

Không gian lãng mạn tràn ngập sắc hoa. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Bạn đừng quên sạc đầy pin điện thoại và hãy nhớ tránh bẻ hoa, giẫm đạp, tổn hại đến loài hoa tím thương đang là điểm check in hot trong những ngày tháng ba này nhé!

NGUYỄN THỊ DIỄM