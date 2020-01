Vạn người "rồng rắn" đổ về danh thắng Tràng An ngày đầu năm Canh Tý

Trong những ngày đầu năm mới Canh Tý 2020 đã có hàng vạn người đổ về danh thắng Tràng An ở Ninh Bình đi lễ, du xuân khiến bến thuyền, nhà chờ mua vé đông nghẹt người.



Theo ghi nhận, trong các ngày 28 và 29 (tức ngày 4, 5 Tết Canh Tý 2020), tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), hàng vạn du khách trong nước và quốc tế đã "rồng rắn" kéo nhau về đây để đi lễ, du xuân, tham quan các điểm vui chơi giải trí khiến ban tổ chức nơi đây phải mướt mồ hôi để làm nhiệm vụ.





Cảnh hàng vạn người đổ về Tràng An du xuân những ngày đầu năm mới 2020.

Tại khu vực để xe, hàng đoàn xe ôtô từ khắp nơi đổ về ngày một đông, lực lượng an ninh, công an, CSGT Công an huyện Hoa Lư đã phải hoạt động hết công suất để hướng dẫn, phân luồng du khách người dân đi đúng quy định, đảm bảo an toàn.



Đặc biệt, tại khu vực vào cổng mua vé và khu vực xuống thuyền để du ngoạn Tràng An, người dân nối nhau chờ mua vé, hàng ngàn người đứng chật kín bên trong nhà chờ hàng giờ đồng hồ để được xuống thuyền.



Do lượng định được lượng du khách đổ về Tràng An rất đông nên Ban quản lý đã tổ chức bán vé từ 5 giờ 30 phút (sớm hơn 30 phút so với hàng năm) đến 17 giờ hằng ngày, giá vé cũng tăng lên từ 20-25% so với năm trước, thế nhưng lượng khách đổ về vẫn rất lớn.



Theo Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Tràng An, giá vé năm nay được điều chỉnh cụ thể như sau: đối với người lớn: 250.000 đồng/người (năm trước là 200.000 đồng); trẻ em: giá vé tăng từ 100.000 đồng/người lên 120.000 đồng/người (trẻ em dưới 1 m không thu phí).



Theo dự báo của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong năm 2020 tỉnh Ninh Bình là đơn vị chủ nhà của "Năm du lịch Quốc gia" với chủ đề "Hoa Lư - Cố đô ngàn năm". Đây là sự kiện lớn của ngành văn hóa, vì thế có hàng loạt các sự kiện lớn được tổ chức tại Ninh Bình sẽ tạo đà cho du khách đổ về đây đông hơn mọi năm.



Cảnh vạn người chen nhau mua vé đi du xuân danh thắng Tràng An những ngày đầu năm mới 2020:







Du khách rồng rắn đổ về danh thắng Tràng An.

Mặc dù thời tiết rét đậm nhưng không ngăn được "biển" người đổ về Tràng An.

Du khách vui vẻ đi du xuân.

Cảnh người dân xếp hàng từ bên ngoài nhà chờ mua vé đi thuyền.

Người ken cứng bên trong nhà chờ để xuống thuyền.

Rất nhiều du khách đeo khẩu trang để đảm bảo sức khỏe tránh lây lan các bệnh về đường hô hấp.

Bến thuyền đông đúc người chờ xuống thuyền.

Du khách du ngoạn trên sông để ngắm cảnh đẹp của Tràng An.

Thanh Tuấn (NLD)