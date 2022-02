Chàng No gặp ấm no từ... cây cỏ bàng

Dịch bệnh Covid-19 bao trùm khó khăn mọi lĩnh vực. Nhưng ở Kiên Giang có chàng trai tên No vẫn ấm no khi xuất khẩu được hàng triệu ống hút từ cây cỏ bàng, cỏ sậy tới nhiều quốc gia.

Tận dụng cơ hội trong cái khó Đó là Huỳnh Văn No (29 tuổi). Tốt nghiệp Trường CĐ Du lịch Cần Thơ, No lên TP.HCM làm hướng dẫn viên.

Giữa năm 2019, vừa làm hướng dẫn viên du lịch, No vừa khởi nghiệp với nhà xưởng ở xã An Minh Bắc, H.U Minh Thượng, Kiên Giang. Khi dịch Covid-19 ập tới, ngành du lịch đóng băng, No chuyên tâm để tìm hướng đi cho ống hút cỏ.

Nguyên liệu cây cỏ bàng được thu mua từ các cánh đồng ở U Minh Thượng (Kiên Giang), Long An, Tiền Giang. Bên cạnh đó, No còn làm ống hút từ cây cỏ sậy, loại cây mọc hoang rất nhiều tại quê. Ban đầu, việc làm ra ống hút từ cỏ bàng, cỏ sậy hoàn toàn thủ công từ công đoạn rửa, cắt từng đoạn bằng lưỡi lam, rồi làm sạch lõi ống bằng tay. Việc này đòi hỏi nhiều công sức. Mỗi ngày, mỗi nhân công chỉ làm được tối đa khoảng 2.000 ống hút. Khi đơn hàng dần nhiều lên, No mày mò tìm hiểu, thiết kế rồi đặt hàng sản xuất máy rửa, máy cắt cỏ bàng, cỏ sậy; máy làm sạch lõi ống tự động; máy sấy ống hút ở nhiệt độ cho phép, nhờ vậy mà năng suất tăng gấp 4 - 5 lần.



No và cây cỏ sậy làm ra chiếc ống hút. Ảnh: NVCC

“Nhờ sự kết nối của những người bạn, đơn hàng xuất khẩu khoảng 500.000 ống hút đầu tiên của chúng tôi được tới Đức, tôi mừng rớt nước mắt”, No kể.

Hơn 4 năm làm hướng dẫn viên du lịch, No đi tới 23 quốc gia ở châu Á, châu Âu. Những kiến thức, trải nghiệm trong ngành nghề đòi hỏi sự mạo hiểm, dấn thân này đã cho No thu nhập, kiến thức và những mối quan hệ đáng quý để anh có thêm nhiều đơn hàng với ống hút từ cỏ bàng, cỏ sậy.

Năm 2021, dù dịch bệnh, No đã xuất khẩu được khoảng 1,5 triệu ống hút tới Đức; vài trăm ngàn ống hút tới Singapore; khoảng 50.000 ống hút tới New Zealand và hơn 40.000 ống hút tới Áo. Doanh thu đạt hàng trăm triệu đồng.

Mắc kẹt ở TP.HCM, bán hết 130 tấn thơm

Không chỉ thành công với ống hút cỏ, trong năm “sóng gió” 2021, No chứng tỏ được bản lĩnh năng động, thích ứng với các hoàn cảnh bất ngờ. Hơn 2 tháng mắc kẹt ở TP.HCM, anh bán hết 130 tấn thơm giúp bà con nông dân quê mình.

“Từ Kiên Giang lên TP.HCM bằng xe đò chiều 31.5.2021 tôi mới biết đây là chuyến xe cuối cùng, trước khi TP giãn cách xã hội. Bà con ở quê không bán được hàng, thơm đầy đồng không ai hái trong khi người dân ở TP thiếu rau củ. Tôi kết nối với bà con, được liên minh hợp tác xã tỉnh Kiên Giang làm thư giới thiệu để anh em được vận chuyển thơm lên TP và bán theo hình thức trực tuyến”, No kể.



Huỳnh Văn No tại nhà xưởng làm ra chiếc ống hút cỏ bàng, cỏ sậy. Ảnh: Nguyễn Đoàn Kết

Đội ngũ anh em hướng dẫn viên du lịch được tập hợp lại, trở thành shipper. Bài viết bán thơm trên Facebook vừa đăng, 10 tấn thơm được đặt hàng. Nhiều bài đăng nữa, thơm bán vèo vèo. Từ tháng 7 đến cuối tháng 9.2021, No và các anh em bán được 130 tấn thơm, bà con ở quê mừng muốn khóc. Không chỉ vậy, sẵn trong đội có chiếc xe tải, No và anh em còn chở thơm, rau củ quả tới tặng các khu phong tỏa, khu cách ly tại Q.8, Q.11. Được Ban Thường vụ Công đoàn viên chức TP.HCM tặng thư cảm ơn từ những việc làm tử tế, No chỉ cười khiêm tốn: “Là chân đi, tôi chẳng thể nào ngồi yên”.

Mình no, bà con cũng no

No là con thứ 6 trong gia đình nông dân ở H.Gò Quao, Kiên Giang. Năm anh chào đời, gia đình rất nghèo, cha mẹ đặt tên anh là No những mong con cái không còn chịu cảnh đói kém giống mình. Khởi nghiệp với Công ty Tèo Việt Nam, No mong muốn khi anh đã đủ ấm no thì bà con cũng có công ăn việc làm, nhiều người trưởng thành trụ lại mảnh đất quê hương hơn. “Khi tôi lớn lên, nỗi day dứt cũng lớn dần theo khi gặp những em nhỏ phải sống cùng ông bà còn cha mẹ lên TP.HCM, Bình Dương làm công nhân. Những khoảng trống quá lớn giữa các thế hệ khiến trẻ em thiệt thòi rất nhiều. Tôi muốn thay đổi”, No bộc bạch.

Tới bây giờ, hai anh của No cũng đồng hành cùng anh trong việc quản lý nhà xưởng sản xuất ống hút. Xưởng của No tạo việc làm thường xuyên cho 15 nhân công và 30 - 40 nhân công làm thời vụ, tùy theo đơn hàng. Thời gian tới, anh cho hay sẽ tự phát triển vùng trồng cây cỏ bàng nguyên liệu ở quê mình để chủ động hơn trong sản xuất.



No bên cánh đồng cỏ bàng. Ảnh: NVCC

Những ngày đầu năm 2022, No phấn chấn hơn khi dịch bệnh trong nước đang được kiểm soát tốt, việc phục hồi sản xuất từ đó cũng có nhiều thuận lợi hơn. Anh đang trong quá trình đàm phán để xuất khẩu ống hút tới Nhật, Mỹ, Canada trong năm mới. Đồng thời, anh cũng đang nghiên cứu phát triển thêm dòng sản phẩm túi xách từ cỏ bàng để xuất khẩu.

Chàng trai “chân đi” cho hay khi du lịch quốc tế trở lại, ngoài quản lý sản xuất, anh cũng vẫn tiếp tục rong ruổi trong hành trình làm hướng dẫn viên để đi tới nhiều vùng trời khác nhau. “Một nghề thì sống, đống nghề càng sống khỏe. Tôi hy vọng mỗi chuyến đi sẽ mở mang cho mình nhiều tầm nhìn mới và biết đâu sẽ có thêm nhiều khách hàng mới”, chàng trai lạc quan.

Anh Nguyễn Văn Thế, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang, cho biết No là một người năng động, sáng tạo. Sản phẩm ống hút cỏ bàng, cỏ sậy của anh thân thiện với môi trường, được châu Âu và nhiều nước phát triển rất ưa chuộng. “Việc khởi nghiệp của No vừa giúp bà con ở các vùng trồng cây nguyên liệu có thêm thu nhập, đồng thời giúp bà con ở Kiên Giang quê hương có nhiều việc làm khi tham gia sơ chế, sản xuất, đóng gói ra chiếc ống hút để xuất khẩu”, anh Thế nói.