(GLO)- Trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Trại giam Gia Trung luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị. Tuổi trẻ đơn vị luôn đoàn kết, sáng tạo, xung kích, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên đạt nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Đoàn Thanh niên Trại giam Gia Trung hiện có 6 chi đoàn trực thuộc với 181 đoàn viên, chiếm khoảng 44% tổng số cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Đoàn viên, thanh niên có mặt ở hầu hết các địa bàn, lĩnh vực công tác; do tính chất, nhiệm vụ của từng bộ phận nên số lượng đoàn viên, thanh niên chủ yếu phân bổ, tăng cường cho lực lượng cơ sở tại phân trại, đảm nhiệm chủ yếu công tác bảo vệ, cảnh sát quản giáo, trực trại.

Những kết quả nổi bật

Trại giam Gia Trung đứng chân trên địa bàn 4 xã: Đak Ta Ley, Đak Jơ Ta, Hà Ra và xã Ayun (huyện Mang Yang). Đây là địa bàn phức tạp và có ý nghĩa chiến lược về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống là một trong những nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định thành công của các hoạt động phong trào, vì vậy, Ban Chấp hành Đoàn các cấp trong đơn vị luôn tập trung triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức sáng tạo, phong phú. Công tác quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân, Cục C10, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Trại giam Gia Trung nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai đồng bộ, kết hợp hiệu quả nhiều hình thức triển khai với 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên được học tập. Công tác quán triệt, triển khai các đường lối, chủ trương của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đoàn, của ngành được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức sáng tạo, phù hợp và phát huy hiệu quả trên thực tế.

Đoàn viên, thanh niên Trại giam Gia Trung lắp đặt cống thoát nước cho bà con tại xã Đak Jơ Ta (huyện Mang Yang). Ảnh: N.D

Ban Chấp hành Đoàn thường xuyên đổi mới về hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt và chủ động triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn các cấp trong Công an nhân dân; Luật An ninh mạng, Luật Thanh niên, Luật Công an nhân dân, Luật Đặc xá, Luật Thi hành án hình sự và các pháp lệnh, nghị định, thông tư, chỉ thị liên quan đến lĩnh vực công tác Công an và công tác quản lý trại giam. Tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên địa phương tổ chức đa dạng các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm nhân, nhất là phạm nhân trong độ tuổi thanh niên. Nhìn chung, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, sâu sát thực tế; cùng với đó phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên các trang mạng xã hội tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa rộng rãi.

Hàng năm, đơn vị tiến hành đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực thông qua tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của ngành Công an; tổ chức hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống tại các khu di tích lịch sử cách mạng; tổ chức hội trại, tọa đàm, các hội thi tìm hiểu; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7) tại nơi đóng quân.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên các cấp trong đơn vị đã nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ”, trọng tâm là cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng gắn với triển khai thực hiện Chương trình “Tuổi trẻ Bộ Công an xung kích thực hiện cải cách thủ tục hành chính, xây dựng tác phong công tác chính quy, hiện đại vì Nhân dân phục vụ” của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, các tiêu chí cần, kiệm, liêm, chính được xác định trong nội dung phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, đơn vị đưa vào tiêu chí để đánh giá, bình xét cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên hàng năm. Qua đó, việc chấp hành điều lệnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, thái độ ứng xử có văn hóa trong giao tiếp, giải quyết công việc và trong tiếp xúc với người dân của cán bộ, đoàn viên ngày càng được đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác, giải quyết tốt các công việc liên quan đến người dân.

Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Những năm qua, Ban Chấp hành Đoàn Trại giam Gia Trung luôn quan tâm tổ chức, thực hiện có chất lượng, hiệu quả các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng. Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ hoạt động xã hội với công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chung tay xây dựng nông thôn mới, tạo hiệu ứng rộng rãi và để lại nhiều tình cảm, hình ảnh đẹp trong chính quyền và người dân địa phương.

Đoàn Thanh niên Trại giam Gia Trung nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thi đua khối lực lượng vũ trang năm 2021.

Theo đó, Đoàn Thanh niên đơn vị đã huy động hàng chục lượt cán bộ, đoàn viên tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường, dọn vệ sinh các trường học, nơi sinh hoạt cộng đồng, khơi thông kênh mương, cống rãnh; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; thăm hỏi thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; nhận chăm sóc và đỡ đầu 3 trẻ mồ côi. Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên đơn vị đã hiến hơn 700 đơn vị máu. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đoàn cơ sở Trại giam Gia Trung phối hợp với Đội Y tế-Môi trường trong đơn vị và ngành Y tế địa phương tổ chức chuỗi chương trình hoạt động nhằm tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch bệnh. Đồng thời, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên đã tổ chức và duy trì tốt các hoạt động chăm sóc vườn hoa cây cảnh, xây dựng cảnh quan môi trường, khuôn viên đơn vị, góp phần tạo môi trường xanh-sạch-đẹp.

Công tác giáo dục pháp luật cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù cũng là nét đặc trưng của đơn vị. Trong đó, tập trung tổ chức tuyên truyền, dạy nghề, giáo dục kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng và tổ chức nhiều chương trình, cuộc thi, giải đấu thể thao dành cho phạm nhân, thể hiện tinh thần nhân đạo, nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, góp phần mang lại hiệu quả cho công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân; đồng thời, giúp phạm nhân nhận thức được lỗi lầm, quyết tâm hoàn lương, sớm trở thành người có ích cho xã hội.

Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Trại giam Gia Trung đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, vì an ninh Tổ quốc”, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn Thanh niên Trại giam Gia Trung tiếp tục giáo dục đoàn viên, thanh niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xung kích, sáng tạo tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, tuần tra, canh gác, dẫn giải, quản lý, giáo dục phạm nhân.

Tuổi trẻ Trại giam Gia Trung tham gia hiến máu tình nguyện.

Nhiều năm liền, Đoàn Thanh niên Trại giam Gia Trung được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục C10 (Bộ Công an) tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cấp cơ sở; hàng năm, tập thể và nhiều cá nhân được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Cục C10 (Bộ Công an), UBND huyện Mang Yang tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện...

Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ đơn vị tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống; triển khai thực hiện đăng ký và quản lý các hoạt động, các công trình, phần việc thanh niên có hiệu quả; phấn đấu 100% chi đoàn đăng ký thực hiện công trình, phần việc thanh niên về thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Trại giam Gia Trung lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025) gắn liền với cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, nếp sống văn hóa, vì Nhân dân phục vụ”, “Tuổi trẻ Công an nhân dân thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; 100% đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên và văn bản liên quan đến công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Ngoài ra, hàng năm, đơn vị tổ chức ít nhất 2 hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, phát triển thể chất, chăm lo đời sống tinh thần cho thanh niên; phối hợp với Đoàn các địa phương và các làng kết nghĩa tổ chức ít nhất 1 hoạt động chung sức, tình nguyện vì cộng đồng, giúp đỡ đồng bào khó khăn tại nơi đơn vị đứng chân; hàng năm, phấn đấu cơ sở Đoàn đạt danh hiệu Đoàn cơ sở vững mạnh, được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua; ít nhất 3 cờ thi đua của Đoàn Thanh niên Bộ Công an; 90% trở lên chi đoàn trực thuộc được công nhận vững mạnh, 100% đoàn viên đủ tư cách, trong đó có 80% đoàn viên đạt xuất sắc trở lên; không có đoàn viên yếu kém. Hàng năm, Đoàn Thanh niên giới thiệu trên 20 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, quy hoạch phát triển Đảng.

Một số hình ảnh hoạt động Đoàn Thanh niên Trại giam Gia Trung nhiệm kỳ 2017-2022:

Quang cảnh lễ ký kết giao ước thi đua giữa các chi đoàn. Đoàn viên, thanh niên Trại giam Gia Trung thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Gói bánh chưng tặng các hộ nghèo. Tham gia dọn vệ sinh đường làng giúp người dân. Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Giao lưu văn nghệ cùng với dân làng. Tuyên truyền công tác phòng-chống dịch Covid-19 cho người dân xã Ayun (huyện Mang Yang).