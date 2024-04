Tin liên quan Cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Dự buổi lễ có Thường trực Tỉnh Đoàn; lãnh đạo các ban Tỉnh Đoàn; Thường trực các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; các tập thể, cá nhân đạt giải.

Cuộc thi được triển khai từ ngày 12-3 và kết thúc ngày 13-4-2024, gồm 5 kỳ; mỗi kỳ gồm 15 câu hỏi, trong đó 14 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi phụ về dự đoán số người trả lời đúng tất cả nội dung câu hỏi.

Nội dung thi gồm: Các quy định của Luật An ninh mạng năm 2018, Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về xử lý vi phạm hành chính, hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh, an toàn trên không gian mạng. Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, ngày 9-5-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Quyết định số 830/QĐ-TTg, ngày 1-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”…

Qua 5 kỳ thi, cuộc thi đã thu hút hơn 65.560 lượt cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia thi.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 5 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba, 5 giải khuyến khích cho các cá nhân có câu trả lời đúng nhất và dự đoán chính xác nhất số người tham gia cuộc thi. Trong đó 5 giải nhất được trao cho các cá nhân: Đinh Thị Tuyết-Phó Bí thư Đoàn xã An Trung (huyện Kông Chro) đạt giải nhất kỳ I, Trương Thị Thúy An-đoàn viên Đoàn trường Cao đẳng Gia Lai đạt giải nhất kỳ II, Nguyễn Thị Giang-giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ (huyện Krông Pa) đạt giải nhất kỳ III, Hoàng Thúy Diệu-học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt (huyện Phú Thiện) đạt giải nhất kỳ IV, Nay H’Nunh-học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh (huyện Ia Pa) đạt giải nhất kỳ V.

Ban tổ chức cuộc thi đã trao 3 giải tập thể cho các đơn vị có công tác chỉ đạo, tham gia tốt và có số lượng bài dự thi đúng nhiều nhất trong cả cuộc thi, gồm: giải A được trao cho Huyện Đoàn Ia Pa; Huyện Đoàn Kông Chro giành giải B; Huyện Đoàn Kbang giành giải C.