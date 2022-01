Pleiku khẩn trương chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần

(GLO)- Với mong muốn mang đến không khí đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn cho người dân, TP. Pleiku đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị cũng như chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chợ hoa Tết Nhâm Dần.

Chỉnh trang đô thị

Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, TP. Pleiku lại được khoác lên mình tấm áo mới khang trang và tràn đầy sức sống. Năm nay, dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, song thành phố vẫn khẩn trương chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo sáng-xanh-sạch-đẹp, phục vụ người dân đón Tết vui xuân.

Phố phường Pleiku trang hoàng chào đón năm mới. Ảnh: Đức Thụy

Theo Trưởng phòng Quản lý đô thị Phạm Thế Tâm, thành phố đã huy động tối đa lực lượng, tăng cường vệ sinh đường phố và các điểm công cộng nhằm bảo đảm môi trường đô thị; thu dọn vệ sinh tại các điểm chợ, trung tâm thương mại và khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết; sơn lại vạch tim đường, vạch bộ hành, vạch dừng tín hiệu giao thông, dải phân cách các tuyến đường nội thành; đồng thời, sửa chữa và sơn lại các đảo giao thông: Diệp Kính, Lê Lợi-Quang Trung, Hoa Lư, Trường Sơn-Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo-Nguyễn Văn Trỗi, Quang Trung-Phan Bội Châu, Quang Trung-Hai Bà Trưng, Hùng Vương-Trần Hưng Đạo, Hùng Vương-Lê Lai. Bên cạnh đó, thành phố tập trung chỉnh trang, chăm sóc hệ thống cây xanh, thảm xanh các công viên, hoa viên nội thành, các đảo giao thông, dải phân cách; xây các hố cây xanh bằng đá bazan, đá granite trên các tuyến đường chính của thành phố; hoàn thiện hệ thống bó vỉa hè bằng đá granite tại các tuyến đường cửa ngõ vào thành phố như: Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn, Trường Chinh…

Ngoài ra, hệ thống điện trang trí cũng sẽ được khẩn trương lắp đặt trên các tuyến phố. Cùng với đó là 280 chậu hoa trang trí được xếp đặt trên các tuyến đường trung tâm thành phố, công sở và một số điểm công cộng; 250 m2 hoa trang trí các loại xếp tại 8 nút giao thông và giàn hoa trang trí khung chữ “Mừng Đảng, Mừng Xuân năm 2022” dựng trước Trụ sở liên cơ quan ở đường Trần Hưng Đạo.

Các đơn vị chức năng đang khẩn trương chuẩn bị đường hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Quang Tấn

“Đặc biệt, thành phố đang khẩn trương hoàn thành con đường hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết với chủ đề “Gia Lai-Tiềm năng phát triển” được lồng ghép bằng hình tượng văn hóa đặc trưng của vùng đất cao nguyên như đồi núi trùng điệp, sông suối uốn lượn, biểu tượng cho sự linh hoạt, vững vàng và hình tượng linh vật năm 2022 là những chú hổ-hội đủ các yếu tố hùng dũng, can trường, hiên ngang-là biểu tượng của sự hợp tác, phát triển. Kết hợp với đó là hương sắc của mùa xuân từ các loại hoa hứa hẹn mang đến không gian thưởng lãm đầy tươi mới phục vụ Nhân dân vui Tết cổ truyền dân tộc”-Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Pleiku cho biết.

Còn theo Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin Nguyễn Xuân Hà, Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những thành tựu của đất nước, của tỉnh và thành phố; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trong phòng-chống dịch Covid-19; phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng-chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, các quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị; không sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng cấm; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tích cực chuẩn bị chợ hoa Tết

Ông Đặng Toàn Thắng-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku: Nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo điểm nhấn cho người dân vui xuân đón Tết, UBND thành phố đã chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường chỉnh trang đô thị, trang trí tại các điểm du lịch để đón khách tham quan theo nguyên tắc “Vui xuân mới không quên phòng-chống dịch bệnh có hiệu quả”. Cùng với đó, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nội thị, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Đối với những công trình chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022 chưa hoàn thành trước Tết thì yêu cầu các đơn vị phải dọn dẹp sạch sẽ, bảo đảm không ảnh hưởng nhiều đến đời sống dân sinh và mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, UBND TP. Pleiku còn chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị cho việc tổ chức chợ hoa Tết Nhâm Dần 2022. Năm nay, UBND thành phố giao cho 3 phường: Tây Sơn, Hội Thương và Ia Kring tổ chức chợ hoa với 710 lô, kích thước 30 m2/lô. Địa điểm được bố trí tại khu vực suối Hội Phú (110 lô), khu Hội chợ triển lãm tỉnh tại đường Hoàng Đạo Thúy (450 lô) và tại số 29 đường Nguyễn Văn Cừ (150 lô). Dự kiến, chợ hoa Tết sẽ hoạt động từ ngày 22 đến 31-1 (tức từ ngày 20 đến 29 tháng Chạp).

Đến thời điểm này, UBND phường Tây Sơn đã cơ bản hoàn tất khâu chuẩn bị cho chợ hoa Tết. Ông Nguyễn Tín-Chủ tịch UBND phường-cho hay: Căn cứ kế hoạch của UBND thành phố, phường đã xây dựng kế hoạch riêng để triển khai thực hiện; thành lập ban quản lý và các tiểu ban phục vụ tổ chức chợ hoa Tết; thông báo rộng rãi trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng về địa điểm, thời gian, giá thuê lô dự kiến để người dân nắm bắt, đăng ký tham gia chợ hoa cũng như đến tham quan, mua sắm. Theo đó, giá lô loại A là 2 triệu đồng, loại B là 1,8 triệu đồng và loại C là 1,6 triệu đồng. Đến nay, phường đã tiếp nhận đơn đăng ký thuê lô vào chợ của 43 hộ với khoảng 120 lô để bán các loại hoa như: cúc, mai, đào, lan, quất, cây cảnh và đồ thủ công mỹ nghệ; đồng thời hoàn thành việc bốc thăm, bàn giao mặt bằng lô theo từng khu vực đã được phân loại. “Nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19, UBND phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân liên quan; bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại các cổng ra vào chợ; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện 5K, quét mã QR-Code tại khu vực chợ hoa và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong suốt quá trình chợ hoa hoạt động”-ông Tín thông tin thêm.

Chợ hoa Tết Nguyên đán 2022 sẽ được tổ chức tại khu Hội chợ triển lãm tỉnh (phường Tây Sơn). Ảnh: Hồng Thi

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hầu hết người trồng hoa trên địa bàn thành phố đều không tránh khỏi lo lắng về thị trường tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Do đó, khi biết tin chính quyền địa phương vẫn tổ chức chợ hoa Tết, họ vô cùng phấn khởi. Anh Lê Minh Hùng (tổ 1, phường Yên Đổ) chia sẻ: “Năm nay, tôi tiếp tục đăng ký thuê 4 lô loại A ở khu Hội chợ triển lãm tỉnh (phường Tây Sơn) và dự kiến đưa khoảng 100 chậu mai ra bán. Khi biết thành phố tổ chức chợ hoa, nhà vườn cũng yên tâm hơn trong điều kiện dịch bệnh khó khăn như hiện nay”.

Trao đổi với P.V, ông Đặng Toàn Thắng-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: Chúng tôi đã chỉ đạo phòng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức chợ hoa Tết nhằm tạo điều kiện cho người dân mua bán hoa, cây cảnh, các sản phẩm trang trí thuận tiện, không làm ảnh hưởng đến trật tự giao thông, mỹ quan đô thị; xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh mua bán. Chúng tôi cũng yêu cầu các phường bố trí, phân lô đảm bảo giãn cách; yêu cầu chủ kinh doanh đảm bảo các điều kiện phòng-chống dịch Covid-19; cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, bố trí bảng quét mã QR-Code tại chợ hoa, xử lý vi phạm về công tác phòng-chống dịch. Đồng thời, Phòng Quản lý đô thị, Đội Kiểm tra quy tắc quản lý đô thị thông báo, vận động hộ dân tập trung về khu vực chợ hoa Tết để kinh doanh. Công an thành phố phối hợp UBND các phường chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ hoa, không để xảy ra tình trạng các đối tượng xấu khống chế, gây áp lực đối với người bán hoa để trục lợi, tranh giành. Các phường có tổ chức chợ hoa phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người kinh doanh, mua bán hoa và cây cảnh; thông tin số điện thoại đường dây nóng của Công an thành phố, Công an phường và lãnh đạo UBND phường phụ trách chợ hoa để người dân kịp thời phản ánh thông tin khi cần thiết.