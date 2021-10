Không để mỗi địa phương một kiểu khi mở lại giao thông

Nhiều địa phương tiếp tục hỗ trợ đón dân về quê



* PV Thanh Niên tiếp sức người dân



UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp Tập đoàn Phương Trang (vận chuyển miễn phí) triển khai kế hoạch đón 3.130 người dân đang mắc kẹt tại TP.HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu về quê. Theo đó, đợt 1 tổ chức vào sáng 9.10 đã đón 2.016 người dân trở về Lâm Đồng. Với sự hỗ trợ vận chuyển miễn phí bằng xe buýt của Tập đoàn Phương Trang, tỉnh Bạc Liêu đón 380 người dân từ TP.HCM trở về; tỉnh Đồng Tháp đón 220 người dân mắc kẹt ở Bà Rịa-Vũng Tàu trở về an toàn.



Cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã thành lập tổ công tác vào TP.HCM và các tỉnh phía nam đón hơn 1.000 công dân trở về quê theo nguyện vọng.



Trong khi đó, theo ghi nhận của Thanh Niên, trong ngày 9.10, lượng người đi xe máy về các tỉnh miền Tây đã “hạ nhiệt” so với những ngày trước đó. Tuy nhiên, áp lực về đón tiếp, sinh kế vẫn chưa giảm.



* Chiều tối 9.10, PV Thanh Niên phối hợp thượng tọa Thích Vân Pháp, trụ trì chùa Từ Vân (TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) trao tặng chiếc xe máy mới trị giá 13,5 triệu đồng, giúp cho anh Nguyễn Văn Đông (30 tuổi, trú P.Vĩnh Trại, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) tiếp tục hành trình về quê. Các chiến sĩ CSGT cũng đã mua tặng anh Đông chiếc điện thoại cùng ít tiền lộ phí.



Do không có việc làm, không thể bám trụ lại TP.HCM thêm nữa, anh Đông đã trải qua 7 ngày ròng rã đạp xe về quê. Khi đến được địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế, thấy anh không còn sức để tiếp tục hành trình, các cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an tỉnh đã hỗ trợ ăn uống, nghỉ ngơi để tìm phương tiện gửi anh Đông ra bắc.



Từ 7 - 9.10, PV Thanh Niên thường trú tại tỉnh Quảng Trị đã vận động kinh phí 290 triệu đồng để tặng quà, hỗ trợ tiền cho bà con khó khăn từ phía nam về quê ngang qua địa bàn Quảng Trị. Thanh Niên