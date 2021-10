Công điện của Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành đưa đón người dân về quê

Công điện của Thủ tướng nêu rõ, việc phối hợp đưa, đón người dân phải được thực hiện nhanh, nhịp nhàng hơn, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ.





Quảng Nam lên phương án đón người dân ở vùng dịch đang gặp khó khăn về quê cách ly. Ảnh: Thanh Chung



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Công điện 1314/CĐ-TTg ngày 7.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực Trung ương; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc phối hợp đưa đón người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được về quê an toàn, chu đáo.



Nội dung công điện như sau:



Sau một thời gian khá dài thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, một bộ phận người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương... có nhu cầu di chuyển về quê. Đây là nhu cầu chính đáng của người dân tuy nhiên nếu không tổ chức tốt việc đưa, đón để người dân phải tự phát về quê thì sẽ dẫn tới nguy cơ dịch bệnh lây lan ra nhiều địa phương trong cả nước.



Trong mấy ngày qua, mặc dù các tỉnh, thành phố đã cố gắng để tổ chức đưa đón an toàn nhưng do số lượng người dân có nhu cầu về quê cùng một thời điểm quá lớn, sự phối hợp giữa các địa phương chưa chủ động, nhịp nhàng nên đã gây ùn ứ tại các điểm kiểm soát dịch và nhiều người dân trong đó có cả người già, trẻ em đã phải rất vất vả. Cá biệt có một số người dân tự ý rời khỏi địa phương nơi cư trú nhưng do quê ở rất xa nên dọc đường đi gặp nhiều rủi ro cho sức khỏe bản thân và có thể làm lây lan dịch bệnh.



Để tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, đồng thời đảm bảo để người dân có nhu cầu cần thiết, chính đáng được đưa, đón về quê an toàn, chu đáo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:



1. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1625/CĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2021, công điện số 122 DK ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Việc phối hợp đưa, đón người dân phải được thực hiện nhanh, nhịp nhàng hơn, không để ùn ứ tại các điểm kiểm soát cửa ngõ.



2. Các địa phương tình hình dịch bệnh còn chưa được kiểm soát hoàn toàn nhưng đã dừng thực hiện Chỉ thị 16 tiếp tục tích cực vận động, thuyết phục người dân yên tâm ở lại gắn với hỗ trợ an sinh và thực hiện khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn. Đối với những người vẫn muốn về quê cần chủ động lập danh sách thông báo cho địa phương nơi đến và tổ chức đưa, đón đến tận nơi đến.



Đối với những người dân đã ra tới các chốt kiểm soát cửa ngõ của tỉnh, thành phố để về quê thì phải thực hiện ngay việc phân nhóm, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dịch tễ, liên hệ với tỉnh, thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân đi. Bố trí phương tiện vận chuyển an toàn đối với những người không có phương tiện hoặc người già, phụ nữ có thai, trẻ em có nhu cầu. Các tỉnh, thành phố dọc đường đi có trách nhiệm phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt và có sự hỗ trợ nếu cần thiết. Tỉnh, thành phố nơi đến có trách nhiệm đón, nhận bàn giao và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định.



3. Các tỉnh, thành phố nếu phát hiện có người dân tự phát từ vùng có dịch về quê đang đi qua địa phương mình thì cần chủ động hỗ trợ cần thiết, thông báo cho tỉnh, thành phố nơi đến và tổ chức đưa người dân di chuyển an toàn không để lây lan dịch bệnh. Bố trí phương tiện chuyên chở thuận lợi nếu người dân không có phương tiện phù hợp.



4. Bộ Y tế phân bổ ngay vaccine sau khi tiếp nhận, ưu tiên sớm hơn cho các tỉnh có nhiều người dân từ vùng dịch về; hỗ trợ phương tiện, sinh phẩm xét nghiệm; hỗ trợ thuốc để các địa phương có người dân trở về xét nghiệm kịp thời, sẵn sàng điều trị khi có ca nhiễm COVID-19 mới. Căn cứ yêu cầu các địa phương, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tăng cường, hỗ trợ nhân lực đảm bảo công tác phòng chống dịch.



Theo báo cáo của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, những ngày qua mỗi tỉnh đã đón hàng chục nghìn người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An...



Phần lớn người dân tự phát về quê là lao động tự do, một phần nhỏ là công nhân, qua xét nghiệm nhanh đã phát hiện những trường hợp nhiễm COVID-19.



Ví dụ, An Giang đã có 40 nghìn người trở về, qua xét nghiệm nhanh có 190 người nhiễm Sars-CoV-2, Kiên Giang 32 nghìn người thì có 122 người nhiễm... Qua tính toán có khoảng từ 0,1% đến 0,2% người mắc COVID-19 và nếu không kiểm soát được thì nguy cơ lây lan ra cộng đồng là rất cao.



https://laodong.vn/thoi-su/cong-dien-cua-thu-tuong-yeu-cau-cac-tinh-thanh-dua-don-nguoi-dan-ve-que-961332.ldo





Theo VƯƠNG TRẦN (LĐO)