Ia Pa: Tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số trong 6 tháng đầu năm

(GLO)- UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) vừa sơ kết công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2022 và sơ kết kế hoạch tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT gắn với phòng-chống tội phạm tại cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Ia Pa tiếp tục được giữ vững, ổn định; phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông giảm nhiều chỉ số so với cùng kỳ năm 2021.

Các cấp, các ngành cùng với lực lượng Công an đã chủ động tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, nhất là dịp Tết Nguyên đán năm 2022, Cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30-4 và 1-5, Sea Games 31 tổ chức tại Việt Nam và Tuần lễ các sự kiện kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập tỉnh Gia Lai; kiên quyết đấu tranh không để hình thành tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động phức tạp tại địa phương.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có chuyển biến; xây dựng và nhân rộng mô hình “Camera an ninh trật tự” tại 3 xã bước đầu đạt kết quả tích cực.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác đấu tranh, phòng-chống tội phạm. Ảnh: Minh Hiệp





Công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, vi phạm pháp luật đạt nhiều kết quả khích lệ, tỷ lệ điều tra, phá án đạt 88,89%, trong đó trọng án đạt 100%; phát hiện và xử lý hành chính 14 vụ, 54 đối tượng với số tiền trên 70 triệu đồng. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện thường xuyên ngay từ cơ sở, đã phát hiện, xử lý 906 trường hợp vi phạm với số tiền trên 500 triệu đồng. Do đó, tai nạn giao thông giảm trên 3 chỉ số so với cùng kỳ năm 2021.



Tại hội nghị, có 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng-chống tội phạm và tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua.



MINH HIỆP