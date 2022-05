Công an Gia Lai khen thưởng 20 tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm

(GLO)- Sáng 4-5, tại lễ chào cờ đầu tháng, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm.





Thiếu tướng Rah Lan Lâm trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm. Ảnh: Lê Ánh

Trong tháng 4-2022, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, trong dịp lễ 30-4 và 1-5, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, góp phần cho Nhân dân nghỉ lễ bình yên, an toàn.



Cụ thể, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, làm rõ 54 vụ vi phạm về trật tự xã hội; làm rõ 7/7 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (đạt 100%); bắt, xử lý 37 đối tượng, thu hồi tài sản khoảng 0,2 tỷ đồng; vận động đầu thú 6 đối tượng truy nã. Trong đó, lực lượng Công an đã tích cực điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ việc, vụ án phức tạp được dư luận quan tâm, điển hình như: vụ giết người, hiếp dâm tại huyện Chư Pưh; bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh; bắt giữ, khởi tố vụ án đối tượng vận chuyển, tàng trữ hơn 40.000 bao thuốc lá lậu; khởi tố vụ án, bắt, tạm giam các bị can để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng… Cán bộ, chiến sĩ Công an các cấp chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, thực hiện tốt, đúng quy định về công tác xây dựng Đảng, hậu cần kỹ thuật, phục vụ tốt công tác chiến đấu trong toàn lực lượng.



Dịp này, Thiếu tướng Rah Lan Lâm đã trao giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.



