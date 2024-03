Chăm sóc vườn sâm ở đại ngàn Tây Nguyên

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa tiến hành xác minh nhân thân, tìm chủ nhân chiếc ví da chứa tiền và giấy tờ tùy thân do người dân nhặt được trả lại kịp thời cho người đánh rơi.

Công an TP. Buôn Ma Thuột vừa bắt giữ đối tượng Lâm Tùng Sơn (SN 1981, trú phường Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 7-3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Lê Ngọc Sanh (sinh năm 1957) nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên để điều tra hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Xe máy do thượng úy công an điều khiển va chạm với xe máy do 2 học sinh đi phía trước khiến em B. bị thương nặng và tử vong sau đó.