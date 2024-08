Cảnh giác với ứng dụng bảo mật Google Authenticator giả

(GLO)- Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Công an tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận điều tra 1 vụ lừa đảo trên không gian mạng với số tiền lớn liên quan đến việc giả danh shipper. Đây là chiêu trò rất tinh vi mà nhiều người có thể trở thành nạn nhân nếu thiếu cảnh giác.

(GLO)- Ngày 23-7, tổ công tác của Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) di lý đối tượng Lê Thị Hồng Vui (SN 1987, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về Gia Lai để điều tra về hành vi lợi dụng ảnh hưởng của ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.