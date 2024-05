Cảnh giác với chiêu lừa thông báo dấu tay bị mờ, cài định danh điện tử mức 3

(GLO)- Cand.com.vn thông tin, người dân ở Quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) vừa phản ánh đến Công an Quận 12 về việc đối tượng tự xưng tên Long, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý về trật tự xã hội Công an Quận 12 thông báo với công dân rằng “dấu vân tay bị mờ”.

Tiếp đó, Long yêu cầu người dân phải lấy lại dấu vân tay, phục vụ cho việc chuẩn bị cài đặt định danh điện tử mức 3. Chưa dừng lại, đối tượng hướng dẫn họ đợi điện thoại, có cán bộ khác từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP. Hồ Chí Minh liên hệ hướng dẫn. Nghi gặp phải đối tượng xấu, người dân đã gọi điện trình báo cơ quan Công an.

SGGPO cho biết, Công an tuyệt đối không thông báo các lỗi liên quan đến định danh điện tử, căn cước công dân… với người dân. Đồng thời, Công an không làm việc với người dân qua điện thoại, mà chỉ làm việc trực tiếp tại trụ sở đơn vị. Công an đang triển khai đến người dân đăng ký định danh điện tử mức 2. Công an đề nghị người dân tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng lạ mặt; không truy cập vào các đường link lạ, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài khoản. Đồng thời, người dân ghi âm cuộc gọi và báo ngay Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.