(GLO)- Mới đây, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát thông báo cảnh báo người dân về chiêu thức lừa đảo mới của tội phạm công nghệ cao, bằng hình thức giả “tiểu tam” gửi tin nhắn tố ngoại tình kèm link mã độc để lừa đảo.

Cảnh giác chiêu giả “tiểu tam” kèm link mã độc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh minh họa/ Nguồn cand.com.vn.

Theo cơ quan Công an, gần đây, một số địa phương đang xuất hiện chiêu thức lừa đảo tinh vi, có số điện thoại lạ nhắn tin cho người vợ hoặc chồng trong gia đình. Thời điểm nhắn tin chủ yếu buổi tối, mục đích để người vợ hoặc chồng đọc được tin nhắn. Nội dung tin nhắn là người vợ hoặc chồng vào tối qua vừa ngủ với đối tượng lạ mặt đó, kèm theo là một đường link trong tin nhắn, đồng thời, yêu cầu muốn xem video của 2 người thì ấn vào đường link và thực hiện một số hướng dẫn của đối tượng.

Do tò mò và cũng có thể do nghi ngờ vợ hoặc chồng của mình có quan hệ bất chính bên ngoài nên người vợ hoặc chồng sẽ yêu cầu, thúc ép đối phương mở link cho xem. Khi click vào đường link này, điện thoại của họ liền bị chiếm quyền kiểm soát và tất cả số tiền trong tài khoản tự động bị trừ hết. Công an đề nghị người dân cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn lạ của người không có trong danh bạ, cần xác minh kỹ trước khi thực hiện các giao dịch.