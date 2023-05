Cảnh báo xe vận chuyển thư báo tự gây tai nạn trên đèo Lò Xo

Ngày 15/5, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (thường gọi là Hoàn Xuyến, 48 tuổi, trú xã Tân Lâm, huyện Di Linh, Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Đối tượng này bị bắt vì gây ra vụ ẩu đả, khiến 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hai bệnh nhân ở Đắk Lắk phải nhập viện cấp cứu và được chẩn đoán bị mắc bệnh liên cầu lợn do trước đó đã ăn món tiết canh.

Tối 10.5, Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp Công an Q.Tân Bình triệt phá đường dây trồng, tiêu thụ cần sa quy mô lớn, đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can.