Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Sẽ sửa đổi các Nghị định 83, 95 và 80 về kinh doanh xăng dầu

Ngày 6-2, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đi kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024 tại Tổng công ty xăng dầu quân đội (MipeCorp), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia.

Tại Mipecorp, Đại tá Nguyễn Như Chiến, Chủ tịch Hội đồng thành viên, cho biết năm 2024, doanh nghiệp được phân giao hạn ngạch nhập khẩu xăng dầu tăng 30% so với kế hoạch năm 2023, tăng 18% so với thực hiện của năm 2023. Tổng công ty Mipecorp quyết tâm thực hiện kế hoạch được phân giao cả năm cũng như trong dịp Tết Nguyên đán.

Về phía Petrolimex, Tổng Giám đốc Đào Nam Hải cho biết đối với việc đảm bảo xăng dầu năm 2024 và dịp Tết Nguyên đán, tập đoàn đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tạo nguồn ngay từ cuối năm 2023.

Theo đó, cuối tháng 12-2023, Petrolimex đã xây dựng kế hoạch nhập khẩu dài hạn khoảng 70% so với dự kiến đơn vị có thể bán ra. Trong tháng 1-2024, tập đoàn đã nhập khẩu trên 1 triệu m3 xăng dầu các loại, tăng hơn 10% so với cùng kỳ và tăng khoảng 10% so với tổng nguồn Bộ Công Thương phân giao bình quân một tháng cho Petrolimex. Tập đoàn cũng lên các kịch bản để ứng phó với những tình huống khác nhau.

Trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, xăng dầu – điện là mặt hàng chiến lược không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn an ninh quốc phòng và toàn xã hội. Do đó, mục tiêu quan trọng nhất là không để gián đoạn nguồn cung, không để thiếu điện - xăng dầu trong mọi tình huống ở dịp Tết Nguyên đán.

Bước sang năm 2024, ông Nguyễn Hồng Diên cho biết nhiều dự báo cho thấy sẽ tiếp tục là năm khó khăn đối với công tác đảm bảo cung ứng xăng dầu trong nước do tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục nhiều diễn biến phức tạp.

Do đó, các doanh nghiệp như Petrolimex, Mipecorp cần phát huy vai trò của doanh nghiệp Nhà nước, phát triển mạnh hơn nữa mạng lưới; chủ động, xây dựng các phương án dự phòng để trong mọi tình huống đều đảm bảo đủ xăng, dầu cho nền kinh tế.

Để bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sử dụng xăng dầu trong nước năm 2024 và dịp Tết, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị 2 doanh nghiệp tổ chức tốt công tác tạo nguồn, bán hàng, bám sát diễn biến thị trường để đảm bảo cung ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ của xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia tại mỗi địa bàn.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng nêu rõ trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu, gồm Nghị định 83, 95, 80 của Chính phủ, theo hướng để thị trường điều tiết, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, hài hòa lợi ích.

Đối với công tác đảm bảo cung ứng điện, lãnh đạo EVN cho biết tập đoàn đã chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo cung ứng điện cho dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Đặc biệt, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cũng đã triển khai phương án, bố trí nguồn điện hợp lý đảm bảo đủ công suất dự phòng cho hệ thống tại mọi thời điểm.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu ngành điện cần rút kinh nghiệm từ tháng 6-2023 để có phương án, kế hoạch huy động nguồn điện hợp lý, quản lý vận hành đường dây an toàn, hạn chế thấp nhất các sự cố xảy ra.

Lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh tinh thần là không để thiếu điện trong mọi tình huống dịp Tết Nguyên đán 2024, đặc biệt là ở các thành phố lớn, trung tâm chính trị, cơ sở quan trọng cũng như các sự kiện, nơi tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết của người dân.