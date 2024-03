Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm việc với UBND tỉnh Kon Tum

Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Bùi Thanh Sơn-Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh Kon Tum.

Chiều 15/3, tại trụ sở UBND huyện Kon Plông, Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Bùi Thanh Sơn-Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh để nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu và chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Y Ngọc-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Tháp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và huyện Kon Plông.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến 2 tháng đầu năm 2024 và so với cùng kỳ năm trước, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông-Xuân 2023-2024 trên địa bàn tỉnh là 9.465,7 ha, đạt 81% kế hoạch, bằng 102%; tổng đàn gia súc 281.361 con, đạt 88,67% kế hoạch, tăng 6,67%; tổng sản lượng thủy sản 481 tấn, đạt 5,81% kế hoạch và tăng 7,85%; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh tăng 12,07%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,89%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,69%; tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 6.116,05 tỷ đồng, tăng 8,77%; hoạt động du lịch tiếp tục phát triển, thu hút hơn 575.000 lượt khách, đạt 33,82% kế hoạch, tăng 12,69%, doanh thu ước đạt 110 tỷ đồng, đạt 18,18% kế hoạch, bằng 48,57%.

Tổng kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh giao là 3.904,3 tỷ đồng và đã giải ngân được 228,4 tỷ đồng, đạt 9,86% so với thực nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 địa phương đã giao và đạt 8,41% so với Trung ương giao. Các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh giải ngân 134,5 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương, đạt 16,85% kế hoạch.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 51 triệu USD, đạt 16,19% kế hoạch và tăng 8,14%, với các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như: cao su thô, tinh bột sắn, cà phê nhân, cà phê hòa tan, dây thun khoanh, bàn ghế gỗ các loại…. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 0,29 triệu USD, giảm 6,5%, với các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là hóa chất, chất dẻo nguyên liệu…

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh kiến nghị Quốc hội xem xét, bổ sung đối tượng cán bộ y tế khác được hưởng mức phụ cấp theo điều chỉnh việc tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề; đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung Trạm biến áp 500 kV Kon Rẫy quy mô công suất 1.800 MVA, đấu nối đường dây 500 kV Pleiku 2 - Dốc Sỏi vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII; đầu tư lưới điện truyền tải 220 kV, trạm biến áp 220 kV trên địa bàn tỉnh; xem xét cập nhật danh mục quy mô công suất các nguồn thủy điện nhỏ trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII công suất lũy kế đến năm 2030 là 773,5 MW; điều chỉnh vốn điều lệ đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại tuyến y tế cơ sở, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Đồng thời, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Chính phủ Đề án phát triển tỉnh nhanh và bền vững; bổ sung thêm các nội dung thể hiện vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc phát triển du lịch, dược liệu tại Tiểu vùng Bắc Tây Nguyên trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên, nhất là Khu du lịch Măng Đen và sâm Ngọc Linh Kon Tum để tạo sự đột phá phát triển cho tỉnh. Bộ Giao thông vận tải bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp cải tạo các đoạn xung yếu còn lại của Quốc lộ 24, Quốc lộ 40B, Quốc lộ 40, Quốc lộ 14C đoạn qua địa bàn tỉnh; sớm trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; bố trí kinh phí đầu tư tuyến cao tốc Ngọc Hồi-Kon Tum-Plei Ku; sắp xếp thời gian kiểm tra thực tế Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Măng Đen. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm có ý kiến về khai thác và bán đấu giá gỗ rừng trồng của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp 100% vốn nhà nước. Bộ Tài chính bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi phí còn thiếu cho tỉnh từ năm 2020 đến năm 2022; hướng dẫn địa phương kinh phí thực hiện quản lý, vận hành công trình nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư thuộc sở hữu nhà nước… Bộ Ngoại giao tạo điều kiện cho bà con Việt kiều ở Campuchia làm các thủ tục giấy tờ để được sinh sống, đi lại thuận lợi…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu và chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu và chương trình mục tiêu quốc gia. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công và các dự án giao thông trọng điểm. Tổ chức tốt công tác quy hoạch tỉnh đến năm 2030. Tiếp tục cải cách hành chính để thu hút đầu tư, đào tạo nhân lực chất lượng cao để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tăng cường công tác đối ngoại, đảm bảo an ninh, quốc phòng và ổn định chính trị…