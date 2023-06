Bộ Công Thương lập đoàn thanh tra EVN, làm việc trong 30 ngày, kể cả ngày nghỉ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 517 ngày 6.6.2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ ngày 1.1.2021 đến ngày 1.6.2023.

Ngày 9.6, ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với đoàn thanh tra chuyên ngành về điện nhằm triển khai cụ thể những yêu cầu, nội dung và thời gian thanh tra.

Đoàn thanh tra chuyên ngành gồm lãnh đạo các đơn vị Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Dầu khí và than.

Ông Nguyễn Hồng Diên cho biết, trong những ngày gần đây đã xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung điện gây ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp và đời sống người dân.

Trong vai trò quản lý nhà nước, ngay từ cuối năm 2022, Bộ Công Thương đã có nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến việc cung ứng điện của năm 2023 như biểu đồ cung cấp than, dầu, khí cho sản xuất điện và kế hoạch cung ứng điện.

Nhấn mạnh năng lượng nói chung, điện nói riêng không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì vậy, ông Nguyễn Hồng Diên cho rằng, để xảy ra tình trạng thiếu điện dù bất kỳ lý do gì cũng cần chỉ rõ nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục, xử lý thỏa đáng, kịp thời.

"Việc lập Đoàn Thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của EVN từ ngày 1.1.2021 đến 1.6.2023 là thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 517 ngày 6.6.2023 để tìm đúng nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới", ông Diên nói.

Ông Nguyễn Hồng Diên cũng yêu cầu đoàn thanh tra làm việc công tâm, khách quan dựa trên quy định của pháp luật và quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng; tình hình và kết quả thực hiện của EVN.

Theo đó, cần làm rõ việc cung ứng, chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện; vận hành hệ thống điện; huy động các nguồn điện (về mặt kỹ thuật), tính công bằng; vấn đề truyền tải điện; thực hiện huy động các nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp.

“Đoàn thanh tra cần tiến hành khẩn trương, quyết liệt trong thời gian 30 ngày kể cả ngày nghỉ", ông Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo, đồng thời giao Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Vụ trưởng Vụ Pháp chế trực tiếp giám sát đoàn Thanh tra để có kết luận chính xác, khách quan. Phân công Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thay mặt Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo cuộc thanh tra này.

"Các cán bộ tham gia đoàn thanh tra cần dành ưu tiên cao cho công việc" - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho hay và yêu cầu cần khẩn trương xây dựng kế hoạch thanh tra, đề cương báo cáo. Cùng với việc lập Đoàn thanh tra, cũng cần tiến hành việc lập Đoàn giám sát thanh tra.