Bị tát, về nhà lấy dao tới đâm chết chủ nợ

Nữ cán bộ công an 36 tuổi cùng 2 đối tượng vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Hải Phòng bắt giữ với cáo buộc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 2 nữ cán bộ công an có mặt, tham gia bữa "tiệc" ma túy.