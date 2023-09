Bị khởi tố vì lấy 1 lóng gỗ muồng trong vườn cà phê nhận khoán

Theo cơ quan công an, hành vi trộm 1 lóng gỗ muồng nằm trên bờ lô vườn cà phê nhận khoán, trị giá hơn 2,6 triệu đồng của bị can là nguy hiểm cho xã hội.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ cho VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Trần Văn Tiến (SN 1969, ngụ thôn 6, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) về hành vi trộm cắp tài sản là... 1 lóng gỗ muồng.

Tranh chấp hàng muồng giữa bờ lô

Theo đơn khiếu nại của ông Tiến gửi cơ quan chức năng, năm 1994 gia đình ông đã nhận giao khoán lại vườn cà phê của 1 hộ dân với Công ty cà phê Việt Đức (nay là Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức) và ông trở thành công nhân của công ty.

Lúc này, trên vườn có cây cà phê trồng năm 1983 và hàng muồng 23 cây nằm giữa bờ lô. Hàng muồng này đã được đội trưởng đội sản xuất, bí thư chi đoàn kiêm bảo vệ và trưởng ban chấp hành công đoàn thời kỳ đó xác nhận do người nhận khoán tự trồng, chăm sóc.

Đến năm 2022, khi nhà nước thu hồi 1 phần diện tích đất, có 4 cây muồng cần đốn hạ để làm đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, ông Tiến chấp hành chủ trương, tự nguyện bàn giao mặt bằng. Sau đó, cơ quan chức năng đến kiểm đếm 4 cây muồng và theo ông Tiến thì các bên thống nhất để gia đình ông tự khai thác, nhà nước không phải đền bù.

Tuy nhiên, đến ngày 21-10-2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Kuin đã thuê người tới để cắt hạ 4 cây gỗ muồng nên ông Tiến ra hỏi thì nhóm người bỏ về. Chiều cùng ngày, ông Tiến cắt hạ 1 cây rồi chở 1 khúc ra xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) xẻ gỗ về đóng bàn ăn. Sau đó, ông Tiến được mời lên công an làm việc và bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản.

"Hàng muồng này gia đình đã chăm sóc mấy chục năm qua, được các cán bộ thời kỳ đó xác nhận. Khi bồi thường cho Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức, cơ quan chức năng cũng không thông báo cho gia đình biết nếu không tôi không dại gì đi lấy 1 khúc gỗ muồng để bị khởi tố" - ông Tiến nói.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức khẳng định hàng muồng trên bờ lô, giữa vườn cây nhận khoán của ông Cù Chính Hoàn và ông Tiến là tài sản của công ty.

Trộm khúc gỗ muồng trị giá hơn 2,6 triệu đồng

Theo kết luận điều tra, ngày 21-10-2022, thực hiện hợp đồng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn (ĐTXDCTGT-NNPTNT) tỉnh Đắk Lắk, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cư Kuin đã thuê người cắt hạ 4 cây gỗ muồng để giải phóng mặt bằng xây dựng đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột. 4 cây gỗ muồng này đã được Ban quản lý dự án ĐTXDCTGT-NNPTNT tỉnh Đắk Lắk bồi thường cho chủ sử dụng đất là Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức với số tiền hơn 12,6 triệu đồng.

Chiều 21-10-2022, cho rằng số cây muồng trên thuộc sở hữu của mình, ông Tiến ra cắt hạ 1 trong 4 cây muồng, cưa thành 3 khúc. Đến ngày 22-10-2022, ông Tiến thuê 2 người dân vận chuyển 1 khúc ra xưởng cưa tại xã Ea Tiêu xẻ thành 3 tấm ván để sử dụng.

"Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ thể hiện tài sản là cây muồng bị can Trần Văn Tiến đốn hạ vào ngày 21-10-2022, sau đó lén lút chiếm đoạt 1 khúc cây để làm của riêng vào ngày 22-10-2022 là tài sản của công ty"- kết luận điều tra nêu.

Cũng theo kết luận điều tra, quá trình làm việc, ông Tiến tự nguyện bàn giao 3 tấm gỗ xẻ. Kết quả giám định khúc gỗ muồng có khối lượng hơn 1,2m3 gỗ tròn, có giá trị hơn 2,6 triệu đồng.

"Hành vi của bị can Trần Văn Tiến là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu, quản lý tài sản của các cơ quan, ban ngành, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được Nhà nước giao và được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, bị can phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra bị can đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tự nguyện đồng ý giao nộp tài sản bị chiếm đoạt và công cụ, phương tiện phạm tội để khắc phục hậu quả. Đồng thời, nhận thức pháp luật của bị can về quyền sở hữu, quản lý tài sản thuộc sở hữu Nhà nước bị hạn chế" - kết luận điều tra nêu.

Liên quan đến vụ việc, ngày 8-9, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản giao UBND huyện Cư Kuin xử lý đơn khiếu nại của ông Tiến về việc tranh chấp cây muồng. Đề nghị UBND huyện Cư Kuin có văn bản trả lời ông Tiến và báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk kết quả xử lý.