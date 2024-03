Bắt giữ 'ma men' côn đồ 4 lần tông xe, ném đá vào lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, sau thời gian theo dõi, vào lúc 0 giờ 15 phút, ngày 12-3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế-ma túy, Công an huyện Đak Đoa đã phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng đang sử dụng trái phép ma túy.

Ngày 10-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) thông tin, đang tạm giữ Bùi Văn Trà (sinh năm 1996, trú huyện Bắc Trà My) về hành vi "Xâm hại tình dục" một bé gái 10 tuổi.