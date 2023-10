Apple tìm ra lỗi khiến iPhone 15 Pro mới tinh bị quá nóng

(GLO)- Sáng 6-9, Bộ Công an tập huấn trực tuyến về công tác chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân. Dự tập huấn tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai có 220 đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ tham mưu của các đơn vị, Công an địa phương.