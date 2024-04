An Khê triển khai mô hình phòng, chống tội phạm “3 lớp”

Chiều 3-4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thị xã An Khê tổ chức hội nghị triển khai mô hình phòng, chống tội phạm “3 lớp” trên địa bàn thị xã. Đây là mô hình triển khai thực hiện đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Dự hội nghị có ông Đinh Văn Cương-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) thị xã; lãnh đạo một số đơn vị, cơ quan, phòng, ban liên quan của thị xã cùng cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thị xã.

Mô hình phòng, chống tội phạm “3 lớp” trên địa bàn thị xã An Khê gồm: Lớp thứ nhất là các xã thuộc huyện Kbang, Đak Pơ, Kông Chro giáp ranh với thị xã An Khê; lớp thứ hai là các xã, phường thuộc thị xã An Khê giáp ranh với các xã thuộc lớp thứ nhất và lớp thứ ba là các xã, phường còn lại là các xã, phường nằm ở vị trí trung tâm của thị xã An Khê.

Ba lớp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm là sự phối hợp giữa nhiều lực lượng trong, ngoài các địa bàn giáp ranh, từ lực lượng Công an đến các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, có sự triển khai đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều mô hình phòng, chống tội phạm, tạo thành thế trận an ninh vững chắc, kiểm soát các yếu tố là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, nhất là đối tượng hoạt động phạm tội lưu động.

Ngoài ra, để phòng ngừa từ sớm, từ xa, mục tiêu không để hình thành các băng nhóm tội phạm, các đối tượng hoạt động lưu động đến địa bàn gây án, việc triển khai thế trận phòng ngừa “3 lớp” nhằm huy động nhiều lực lượng, phương tiện, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội cùng lực lượng Công an tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm.

Tại hội nghị, các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường đã thông qua nhiều mô hình được triển khai trong kế hoạch ba lớp để nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, chủ động triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, thực hiện mục tiêu kéo giảm 5% (chỉ tiêu Bộ Công an giao) tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm ma túy, kinh tế môi trường, tiến tới thực hiện Đề án xây dựng xã, phường không có tội phạm về hình sự, ma túy.

Đồng thời, triển khai mô hình thế trận phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng gắn với mô hình Cảnh sát tuần tra trên không gian mạng tạo thế trận liên hoàn trong quản lý địa bàn, đối tượng trên thực tế ảo, không gian mạng và thực tiễn địa bàn hành chính.

Mô hình phòng, chống tội phạm “3 lớp” trên địa bàn thị xã an Khê được Công an thị xã triển khai vào giữa tháng 2-2024. Sau hơn 1 tháng triển khai thí điểm bước đầu đạt một số kết quả: Về tội phạm hình sự đã phát hiện 11 đối tượng đánh bạc hoạt động lưu động, bắt giữ 1 đối tượng truy nã, bắt 1 vụ/2 đối tượng trộm cắp tài sản, kéo giảm 37,5% phạm pháp hình sự so với kỳ liền kề trước.

Đối với tội phạm ma túy phát hiện 2 vụ/2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy từ tỉnh Bình Định, huyện Kông Chro đến địa bàn thị xã An Khê gây án. Về tội phạm kinh tế môi trường, lực lượng Công an thị xã phát hiện 1 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 1 vụ vận chuyển 85 linh kiện điện thoại, 93 linh kiện phụ tùng xe không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Về trật tự an toàn giao thông đã thực hiện hơn 900 lượt tuần tra, phát hiện 1.217 lượt vi phạm, trong đó có 67 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 23 trường hợp có hành vi lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự, phát hiện 2 vụ vận chuyển khoáng sản trái phép.

Dịp này, Công an thị xã An Khê trao kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ của Bộ Công an cho 9 cá nhân; trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023. Ủy ban nhân dân thị xã An Khê tặng giấy khen 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.