An Giang: Bắt thêm 2 cán bộ tham ô tài sản

Tối 30-5, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết nơi đây đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt tạm giam ông Trần Hữu Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp (nguyên Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ) và Phan Thái Thanh, Kế toán UBND xã Tấn Mỹ (huyện Chợ Mới, An Giang) về hành vi "Tham ô tài sản".

Ngày 24-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đồng loạt thực hiện lệnh bắt và khám xét 10 địa điểm (nơi ở và nơi làm việc) của 2 bị can Đức, Thanh và 3 đối tượng khác. Buổi khám xét đã thu nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi lập khống chứng từ quyết toán, chiếm đoạt ngân sách nhà nước hơn 550 triệu đồng.

Trước đó, vụ án "Tham ô tài sản" đã bị Thanh tra huyện Chợ Mới phát hiện và đề nghị chuyển hồ vụ án sang cơ quan điều tra vào tháng 11-2022. Sau đó, 9 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam, trong đó có ông Ngô Hoàng Hiếu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh An Giang, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới; Vũ Minh Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới...