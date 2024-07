Xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt hơn 8,7 tỷ USD

(GLO)- Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng năm 2024, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đạt hơn 8,7 tỷ USD (tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, riêng sản phẩm gỗ ước đạt gần 6 tỷ USD (tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2023).

Các chuyên gia cho hay, yếu tố chính thúc đẩy hoạt động xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh trong thời gian qua là nhờ nhu cầu ngày càng tăng tại các thị trường lớn, đặc biệt là thị trường Mỹ.

Hiện Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam sang Mỹ đạt 4,38 tỷ USD (tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm gần 54% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam).

Ngoài ra, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam sang các thị trường lớn khác đều có sự tăng trưởng tích cực. Cụ thể: Trung Quốc đạt 1,05 tỷ USD (tăng 49,3% so với cùng kỳ năm 2023); Canada đạt 113.000 USD (tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2023); Ấn Độ đạt 73.000 USD (tăng 94,2% so với cùng kỳ năm 2023)...

Năm 2024, ngành gỗ đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt kim ngạch hơn 14,2 tỷ USD (tăng khoảng 6% so với năm 2023).