Vụ ô tô bốc cháy, 1 người tử vong: Nạn nhân là cán bộ công an

Theo xác nhận của Công an H.Hưng Hà (Thái Bình), danh tính nạn nhân trong vụ ô tô bốc cháy khiến 1 người tử vong đã được xác định.

Tin liên quan Thái Bình: Cháy ô tô, một người tử vong

Ngày 7.1, thông tin từ Công an H.Hưng Hà, đơn vị này xác nhận nạn nhân tử vong trong ô tô bốc cháy tại QL39A (địa phận thôn Đồng Hàn, xã Hồng Lĩnh, H.Hưng Hà) là cán bộ công an công tác tại công an huyện này.

Nạn nhân tử vong trong ô tô ở Thái Bình là một trung úy công an

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là trung úy Đ.V.T (49 tuổi), là cán bộ chuyên môn kỹ thuật, thuộc Đội tổng hợp Công an H.Hưng Hà.

Trung úy Đ.V.T trú tại thôn Đông Khê (xã Nguyên Xá, H.Đông Hưng, Thái Bình). Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc, theo cơ quan công an, nạn nhân bị tai nạn giao thông.



Trước đó, khoảng 3 giờ 50 ngày 6.1, khi đang di chuyển bằng xe ô tô con trên QL39A đến đoạn qua thôn Đồng Hàn (xã Hồng Lĩnh, H.Hưng Hà) thì xe trung úy T. gặp tai nạn bất ngờ, bốc cháy dữ dội.

Lúc này, nạn nhân được xác định bị thương nặng, bất tỉnh sau vụ tai nạn nên không thể thoát ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy.

Do sự việc xảy ra lúc rạng sáng, không có người dân xung quanh phát hiện kịp thời và kêu gọi cứu nạn nên nạn nhân bị cháy, thi thể biến dạng.

Xem nhanh 12h ngày 7.1: Nạn nhân tử vong trong ô tô ở Thái Bình là một trung úy công an

Khoảng 4 giờ cùng ngày, sau khi nhận được tin báo, Công an H.Hưng Hà, Công an xã Hồng Lĩnh đã có mặt triển khai khám nghiệm hiện trường, phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình, tổ chức khám nghiệm tử thi để điều tra, xác minh nguyên nhân sự việc.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể trung úy T. được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Trong buổi chiều nay 7.1, nạn nhân sẽ được gia đình, cơ quan đưa đi an táng tại quê nhà ở thôn Lịch Động (xã Đông Các, H.Đông Hưng, Thái Bình).