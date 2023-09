Truy tố 2 cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh trong vụ Việt Á

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Lộc Ninh kết luận có đầy đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh Nguyễn Đỗ Thúy Anh phạm tội nên ra quyết định bắt tạm giam để tiếp tục điều tra.

Công an tỉnh Bình Thuận tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Lê Hữu Tùng vì có liên quan trong vụ điều tra dẫn đến cái chết của một nghi phạm sau khi mời làm việc tại trụ sở công an.