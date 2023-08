Triệt phá nhóm nghiện ma túy chuyên trộm ô tô, xe máy tại Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

Sáng 18/8, Công an Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và có Lệnh bắt tạm giam 4 bị can để phục vụ công tác điều tra tội trộm cắp tài sản.