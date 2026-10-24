Trâu mới mua bất ngờ hung dữ, húc 6 người bị thương ở Lâm Đồng

(GLO)- Chiều 24-10, 1 con trâu hung dữ chạy trên đường qua thôn Tân Lập (xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) liên tục lao vào tấn công người. Cư dân địa phương cho biết, trên đoạn đường khoảng 1 km, con trâu làm 6 người bị thương.

Trong đó, ông L.V.M. (44 tuổi, chủ trâu) bị gãy xương chậu, gãy chân và nhiều vết thương trên cơ thể, đã được chuyển đến TP. Hồ Chí Minh cấp cứu, điều trị. Những người còn lại đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà trong tình trạng đa chấn thương.

"Trâu điên" húc người đi đường bị thương tại xã Đinh Văn Lâm Hà vào chiều 24-10. Ảnh: Lan Anh/LĐO

Trên đường chạy, con trâu còn lao vào 1 đám cưới, húc đổ bàn tiệc và làm vỡ chén bát. Những người có mặt kịp thời tháo chạy nên không bị thương. Con trâu còn húc hỏng 1 xe máy và 1 ô tô đỗ trên vỉa hè.

Sau đó, con trâu chạy vào bãi chứa vật liệu ở thôn Tân Lập. Người dân nhanh chóng đóng cổng, khống chế con trâu bên trong. Khoảng 19 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng xã Đinh Văn Lâm Hà đã phối hợp với chủ bãi chứa vật liệu sử dụng máy múc đè chết con “trâu điên” để bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.

Theo lãnh đạo xã, con trâu phát điên nói trên được xác định là con trâu cái. Sau khi xử lý con trâu, cơ quan chức năng đang làm việc với gia đình chủ trâu và những người bị trâu húc để xác minh nguyên nhân vụ việc, đánh giá thiệt hại và có phương án xử lý theo quy định.

Lúc 19 giờ 20 phút ngày 24-10, con trâu phát điên húc nhiều người đã bị lực lượng chức năng xử lý bảo đảm an toàn. Ảnh: Phúc Khánh/LĐO

Thông tin ban đầu xác định, ông M. vừa mua con trâu từ nơi khác và chở về bằng xe tải. Trong lúc đưa con vật từ xe tải xuống, trâu bất ngờ lao vào tấn công ông M. rồi bỏ chạy trên đường, liên tục húc nhiều người.