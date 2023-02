(GLO)- Sáng 24-2, Công an huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội cho cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Cán bộ chiến sỹ được hỗ trợ xây tặng nhà là anh Đinh Văn Áp (trú tại làng Chré, thị trấn Kbang, huyện Kbang), hiện là cán bộ Công an xã Krong, huyện Kbang. Ngôi nhà được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2022, diện tích 120 m2, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp; tổng kinh phí xây dựng khoảng 450 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”-Bộ Công an hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại là gia đình tích góp và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện.

Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa nhằm giúp đỡ cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống, an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.