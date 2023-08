Trải nghiệm không thể bỏ lỡ tại các 'thỏi nam châm' của du lịch Việt

Tuần qua, các chuyên gia từ chuyên trang du lịch quốc tế nổi tiếng Travel+Leisure (Mỹ) và The Week (Anh) đã gợi ý nhiều hoạt động hấp dẫn và thú vị mà du khách có thể trải nghiệm khi đến với Đà Nẵng, Hội An cũng như “đảo thiên đường” Phú Quốc.

10 hoạt động thú vị tại Đà Nẵng, Hội An

Theo Travel+Leisure, từ một thành phố với những bãi biển hoang sơ, Đà Nẵng đang dần trở thành “thỏi nam châm” hút du khách quốc tế với những khu nghỉ dưỡng sang trọng trải dài ven biển, những nhà hàng, quán bar sôi động, khu vui chơi giải trí hấp dẫn, hệ thống núi và hang kỳ bí, và đặc biệt là “biểu tượng mới” cầu Vàng khổng lồ…

Nếu thành phố biển Đà Nẵng hiện đại và nhộn nhịp nhưng vẫn mang hơi hướng truyền thống, thì kề đó Hội An lại là đô thị cổ kính đầy quyến rũ. Chuyên trang du lịch danh tiếng của Mỹ đã gợi ý 10 hoạt động thú vị nhất dành cho những tín đồ xê dịch để khám phá ở Đà Nẵng và Hội An bao gồm: Xem Rồng phun lửa trên cầu Rồng Đà Nẵng; Khám phá một thế giới kỳ thú và phiêu lưu tại Sun World Bà Nà Hills; Chiêm ngưỡng núi Ngũ Hành Sơn; Thư giãn bên bờ biển Mỹ Khê; Tham quan bán đảo Sơn Trà; Dạo quanh phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới UNESCO; Tham gia lớp học nấu ăn tại Hội An; Thưởng thức cà phê sáng tại Hội An; Hòa mình cùng sự sôi động của chợ đêm Hội An; Cảm nhận vẻ đẹp Cù Lao Chàm.

Đáng chú ý, Đà Nẵng được thiên nhiên ưu ái với những bãi biển cát trắng mịn màng, nước biển trong xanh màu ngọc bích đẹp tựa tranh vẽ. Nổi bật nhất là bãi biển Mỹ Khê trải dài từ bán đảo Sơn Trà đến Ngũ Hành Sơn, “thiên đường” dành cho lướt sóng, đi motor nước, chèo thuyền và trải nghiệm các hoạt động thể thao dưới nước khác.

Theo các chuyên gia của Travel+Leisure, du khách hãy thử “lạc” vào khu rừng nguyên sinh của bán đảo Sơn Trà và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp non nước nơi đây để khám phá hệ sinh thái động, thực vật đa dạng; băng qua làng chài Mân Thái, dừng chân thăm chùa Linh Ứng, nơi có bức tượng Phật Quan Thế Âm cao 67m; lái xe chầm chậm theo những con đường dốc chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục của đại dương mênh mông; tham quan Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - nơi sinh sống của hơn 100 loài động vật, bao gồm cả nhiều loài quý hiếm…

Đặc biệt, Ngũ Hành Sơn nằm giữa vùng cát trắng mịn, nơi đây hội tụ vẻ đẹp hài hòa của hệ sinh thái tự nhiên với đời sống văn hóa tâm linh người Việt. Quần thể di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn còn sở hữu nhiều hang động kỳ bí đặc biệt hấp dẫn với những tín đồ ưa mạo hiểm như động Âm Phủ tái hiện 9 tầng địa ngục, động Huyền Không có ánh sáng lung linh huyền ảo chiếu lên những bức tượng Phật kỳ diệu. Chùa Linh Ứng, chùa Tam Thai, chùa Quan Âm, chùa Hương Sơn là những ngôi chùa lâu đời và linh thiêng tại đây.

Khám phá “đảo thiên đường” Phú Quốc

Tạp chí The Week của Anh đã gợi ý du khách khám phá đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) - điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế có những hoạt động trải nghiệm kỳ thú.

Với hơn một nửa hòn đảo là vườn quốc gia nguyên sơ, Phú Quốc đã tự mình vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp pha trộn giữa xanh thẫm của rừng rậm bao quanh cùng những bãi biển cát trắng mịn màng và đại dương xanh thẳm.

Những năm gần đây, Phú Quốc đã “thay da đổi thịt” đáng kể nhờ có nhiều hơn các khu nghỉ dưỡng cao cấp, khu vui chơi giải trí hấp dẫn và những nhà hàng, quán bar, tiệm càphê, ẩm thực đường phố ngày càng phát triển.

Theo các chuyên gia của The Week, phần lớn du khách tập trung ở Bãi Dài - là một trong những bãi biển đẹp nhất đảo ngọc; hàng loạt câu lạc bộ thể thao trên biển, nhà hàng, các cửa hàng chuyên phục vụ nhu cầu khách du lịch.

Xa hơn về phía Bắc đảo, từ bãi Dài tới bãi Ông Lang mang đến không gian yên bình, êm đềm hơn nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp cũng tập trung ở khu vực này. Ngoài ra, bãi Sao cũng là điểm đến không nên bỏ lỡ dành cho du khách muốn chiêm ngưỡng và tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ của Phú Quốc.

Không chỉ cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, ẩm thực biển đa dạng và hấp dẫn cũng là yếu tố không thể bỏ qua khi du lịch Phú Quốc. Từ ẩm thực đường phố cho đến những nhà hàng sang trọng, Phú Quốc đều có vô số lựa chọn dành cho du khách để thưởng thức hương vị biển độc đáo, khó quên.

Bên cạnh hải sản tươi ngon như mực, tôm, cua, thực khách nhất định nên thử những món ăn mang thương hiệu khác của Phú Quốc như gỏi cá trích, bún kèn, nhum biển…

Ngoài ra, đến đảo ngọc, những tín đồ ưa mạo hiểm sẽ có cơ hội tham gia tất cả các bộ môn thể thao dưới nước, đặc biệt là trải nghiệm lặn biển vô cùng hấp dẫn thường diễn ra từ tháng Mười đến tháng Năm năm sau. Du khách cũng đừng quên đi dạo ngắm thác nước, thư giãn câu cá, thăm đền chùa, khám phá Vinwonders - công viên chủ đề có quy mô hàng đầu châu Á…

Với từng đó trải nghiệm, Phú Quốc được đánh giá là điểm đến tuyệt vời để nghỉ ngơi, thư giãn, đọc sách, hay đắm mình giữa không gian thơ mộng, trong lành của biển.