Trả thù đồng nghiệp, nữ công nhân khóa cửa đốt phòng trọ có 5 người bên trong

Nghĩ lại chuyện mình bị chị C. đánh ở công ty nên Mai đã chạy xe máy đến đốt phòng trọ đồng nghiệp để trả thù.

Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Võ Thị Ngọc Mai (SN 1980, quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Mai là công nhân đang làm việc tại một công ty trên địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, ngày 21-10, khi Mai đang làm việc tại công ty thì xảy ra mâu thuẫn với một đồng nghiệp tên C. Trong lúc cả hai cãi nhau, Mai bị chị C. đánh.

Mai sau đó đã trình báo với quản lý nhưng không được giải quyết. Đến tối, lúc về phòng trọ, nghĩ lại chuyện mình bị chị C. đánh ở công ty nên Mai đã chạy xe máy đến đốt phòng trọ đồng nghiệp để trả thù.

Khi đi, Mai thủ sẵn một ổ khóa, một hộp quẹt rồi mua xăng đựng trong chai nước suối. Vừa tới phòng trọ của chị C. (đường Phan Đình Giót, phường An Phú, TP Thuận An), Mai nhanh chóng khóa trái cửa, rồi đổ xăng vào bên trong thông qua khe cửa.

Sau đó, Mai lấy quẹt châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng lên, Mai nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài rồi vội vàng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Thấy lửa bốc lên, 5 người trong căn phòng trọ này đã hô hoán kêu cứu. Rất may, những người dân gần đó đến phá cửa, dập lửa nên tất cả đã chạy kịp ra ngoài.

Ngay trong đêm, Mai đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.