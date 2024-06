Thiếu úy Phan Đức Mạnh: Gần dân, tận tụy với công việc

Năm 2017, anh Phan Đức Mạnh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong thời gian này, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nỗ lực ôn tập kiến thức. Năm 2019, anh thi đậu vào Trường Cao đẳng Công an nhân dân 2. Đến năm 2021, anh tốt nghiệp ra trường và được phân công về công tác tại Công an huyện Đức Cơ. Tháng 8-2022, anh được điều động về công tác tại Công an thị trấn Chư Ty, phụ trách lĩnh vực phòng-chống ma túy, phòng cháy, chữa cháy và quản lý hành chính. Đây là lĩnh vực công tác nhiều gian khó, hiểm nguy, đòi hỏi người chiến sĩ Công an phải thường xuyên trau dồi bản lĩnh, phẩm chất chính trị, tinh thông nghiệp vụ.

Ở môi trường mới, thường xuyên tiếp xúc với người dân, Thiếu úy Mạnh nỗ lực rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thị trấn Chư Ty có chợ và nhiều khu vui chơi giải trí, cơ sở dịch vụ kinh doanh có điều kiện nên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Hàng ngày, Thiếu úy Mạnh luôn dành thời gian nghiên cứu địa bàn, nắm bắt tình hình để kịp thời tham mưu giúp lãnh đạo Công an thị trấn triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự.

Theo Thiếu úy Mạnh hiểu rằng, việc gần gũi, gắn bó với người dân sẽ giúp anh có được nhiều nguồn tin quan trọng. Mới đây nhất, từ nguồn tin do người dân cung cấp, anh đã bắt quả tang đối tượng Trần Khắc Quyền (trú tại xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Văn Hải (trú tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Anh đã đề xuất UBND thị trấn ra quyết định đưa 2 đối tượng này đi cai nghiện bắt buộc.

“Khi về cơ sở công tác, tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong xử lý công việc. Do khối lượng công việc nhiều nên đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải luôn rèn luyện bản lĩnh, giữ mình trước những cám dỗ trong cuộc sống, công tâm, khách quan khi xử lý công việc thì mới được người dân giúp đỡ, cung cấp nguồn tin quan trọng”-Thiếu úy Mạnh chia sẻ.

Để bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, Thiếu úy Mạnh đã chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an thị trấn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mỗi khi có vụ việc xảy ra, anh luôn cùng đồng đội tập trung xử lý nên được quần chúng nhân dân tin yêu, giúp đỡ.

Hiện nay, địa bàn thị trấn có một số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Thiếu úy Mạnh thường xuyên gặp gỡ, động viên, nhắc nhở số đối tượng này. Anh cũng đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị báo cáo Công an huyện xử lý nhiều vụ việc phức tạp. Tiêu biểu như tháng 8-2023, anh phối hợp với lực lượng Công an huyện bắt quả tang 2 nhóm với 6 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại 1 nhà nghỉ ở tổ dân phố 1.

Bên cạnh đó, Thiếu úy Mạnh còn tham gia xây dựng mô hình phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội thông qua mạng xã hội Zalo với thành viên bao gồm lực lượng Công an, quân sự, cán bộ chính quyền, đoàn thể và người dân. Đây là kênh thông tin quan trọng giúp lực lượng Công an nắm và xử lý kịp thời các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự. Thiếu úy Mạnh cũng luôn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử.

Trung tá Nguyễn Duy Phong-Trưởng Công an thị trấn Chư Ty-nhận xét: Thiếu úy Phan Đức Mạnh rất năng động, sáng tạo và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.

Thiếu úy Mạnh cũng luôn gần gũi với người dân nên được bà con cung cấp những nguồn tin quan trọng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, anh còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cảm hóa, giáo dục các đối tượng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.