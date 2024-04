Thi đánh giá năng lực: Giảm gần nửa số thí sinh trên 1.000 điểm

Tin liên quan Gần 94.000 thí sinh 'đua' vào đại học bằng thi đánh giá năng lực

So với số thí sinh (TS) đạt từ mức trên 1.000 điểm của đợt 1 năm ngoái, năm nay giảm gần một nửa nhưng tăng mạnh số bài thi đạt mức điểm từ trên trung bình trở lên.

HAI XU HƯỚNG ĐIỂM KHÁC NHAU

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), nhận định: "Phân bố điểm thi đợt 1 năm 2024 có dạng gần với phân bố chuẩn tự nhiên. Dải điểm trải rộng thể hiện khả năng phân loại TS cao, thuận lợi cho công tác xét tuyển". Cụ thể, trong 93.828 bài thi được chấm, điểm trung bình của TS ở mức 643,4 điểm, 80 TS đạt trên 1.000 điểm. TS có điểm thi cao nhất kỳ thi là 1.076 điểm và TS thấp nhất là 203 điểm.

So sánh với kết quả đợt 1 năm ngoái, điểm thi năm nay có nhiều biến động khá bất ngờ trong từng khoảng điểm khác nhau. Theo đó, dù số TS dự thi nhiều hơn nhưng TS đạt điểm cao của đợt 1 năm nay lại thấp hơn nhiều so với năm ngoái.

Ở khoảng điểm cao trên 1.000 điểm, số bài thi năm nay giảm gần một nửa so với đợt 1 năm ngoái (năm ngoái có 152 bài trong khi năm nay chỉ 80 bài). Bài thi đạt điểm cao nhất cũng thấp hơn năm ngoái. Các mức điểm cận dưới 1.000 điểm, số TS đạt được của năm nay cũng thấp hơn năm ngoái. Cụ thể, đợt 1 năm 2023 có tới 1.852 TS đạt từ 901 điểm trở lên (chiếm 2,1% tổng số TS dự thi). Nhưng số bài thi đạt từ 901 trở lên của đợt 1 năm nay chỉ 1.435 bài (thấp hơn trên 400 bài).

Xu hướng này vẫn tiếp tục diễn ra trong khoảng điểm từ 801 trở lên khi so sánh giữa hai năm. Đợt 1 năm nay, tổng TS đạt từ 801 trở lên có 8.550, ít hơn trên 200 TS so với năm ngoái.

Nhưng từ mốc trên 700 điểm, xu hướng bắt đầu thay đổi khi số TS đạt được năm nay cao hơn nhiều so với năm ngoái. Cụ thể, đợt 1 năm nay trên 28.200 bài thi đạt từ 701 điểm trở lên, nhiều hơn 2.400 bài so với năm ngoái (đợt 1 năm ngoái có 25.800 TS đạt mức này trở lên).

Số bài thi đạt mức điểm từ trên trung bình trở lên (tức từ 601 điểm trở lên) cũng tăng so với năm ngoái. Cụ thể, toàn đợt 1 năm nay có trên 59.000 bài thi đạt điểm từ trung bình (chiếm gần 63%), trong khi đợt 1 năm ngoái chỉ có trên 52.500 người (chiếm 59,6%). So với những năm trước đó, năm nay tỷ lệ TS đạt từ trung bình trở lên vẫn ở mức cao trong vòng 4 năm trở lại đây: năm 2022 có 49.800 bài đạt mức điểm này (chiếm 62,7%) và năm 2021 chiếm 75,4%.

Vì có hai xu hướng đối lập trong hai khoảng điểm nên tính chung điểm trung bình của TS năm nay vẫn giữ mức tương đối ổn định so với các năm trước đó. Cụ thể, điểm trung bình của TS đợt 1 năm nay là 643,4 điểm, không cao hơn nhiều so với mức năm ngoái (639,2 điểm). Mức điểm trung bình này cũng không quá khác biệt so với cả hai năm trước đó khi năm 2022 đạt mức 646,1 và năm 2021 đạt mức 688 điểm.

DO ĐỀ THI HAY CHẤT LƯỢNG THÍ SINH ?

Đánh giá về kết quả thi năm nay, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính cho rằng kết quả phân tích cho thấy độ khó của đề thi đợt 1 năm 2024 phù hợp với độ khó theo thiết kế cấu trúc đề thi. Đa số câu hỏi của đề thi có độ phân biệt tốt và rất tốt. Điều này giúp phân loại TS và kết quả thi phù hợp cho mục đích tuyển sinh. "So sánh phổ điểm thi đợt 1 của năm nay với năm ngoái, có thể thấy điểm thi không có sự khác biệt nào xét về mặt thống kê", tiến sĩ Chính khẳng định.

Theo một chuyên gia khảo thí có hiểu biết sâu về kỳ thi này, để tìm được nguyên nhân thực sự của sự thay đổi về xu hướng điểm thi, đặc biệt việc giảm số TS ở phân khúc cao, cần phải có sự đối sánh giữa kết quả thi đánh giá năng lực với một thang đo khác, ví dụ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Từ đó mới có thể kết luận có phải nguyên nhân đến từ mặt bằng năng lực chung của học sinh năm nay không. Nhưng theo chuyên gia khảo thí này, phổ điểm năm nay so với tiêu chí ra đề thi không có sự chênh lệch và mức độ khó dễ theo ngân hàng đề thi vẫn chuẩn.

Còn trưởng phòng đào tạo một trường ĐH công lập tại TP.HCM cho rằng sự điều chỉnh lớn về tỷ lệ TS đạt từ trung bình trở lên có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau: độ khó dễ của đề thi, năng lực của TS dự thi, sự phổ biến của một kỳ thi qua thời gian… Xét về mặt bằng chung, kết quả kỳ thi không có sự khác biệt nhiều về điểm trung bình các TS đạt được. Tuy nhiên, sự thay đổi số TS đạt được trong từng phân khúc khác, có những tác động đến việc xét tuyển và điểm chuẩn các trường trong thời gian tới.

Trường hợp nào nên và không nên thi đợt 2 ? Sau khi nhận được kết quả thi đánh giá năng lực, không ít TS lên kế hoạch thi tiếp đợt 2 vào ngày 2.6 để cải thiện điểm, tăng khả năng cạnh tranh vào nguyện vọng mình yêu thích. Theo thạc sĩ Bùi Văn Công, giáo viên luyện thi đánh giá năng lực trực tuyến tại TP.HCM, trước khi "chốt" thi đánh giá năng lực đợt 2, TS cần xác định rõ sẽ dùng kết quả kỳ thi nào để xét tuyển vào các trường, như đánh giá năng lực hay tốt nghiệp THPT. Bởi mỗi kỳ thi có một yêu cầu riêng về độ khó, số lượng môn thi, thời gian thi..., và sẽ không hiệu quả nếu TS ôn luyện cùng lúc cho cả hai kỳ thi khác nhau, thay vì tập trung cao độ cho một kỳ thi. Đồng thời, ông Công cho rằng những TS có kết quả cao hơn điểm chuẩn năm 2023 từ 50 điểm trở lên sẽ tương đối an toàn. Nếu chỉ ở mức ngang bằng, người học có thể cân nhắc thi tiếp đợt 2 để nâng tỷ lệ cạnh tranh. "Trong trường hợp thấp hơn đến 100 điểm trở lên, TS rất khó để bứt phá và nên tập trung vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điều này tương tự với những bạn thi dưới 700 điểm", thạc sĩ Công lưu ý. Cũng theo ông Công, cạnh tranh gay gắt nhất nằm ở khoảng điểm 701 - 800, vì đây là mức điểm mà hầu hết các trường dùng để xét tuyển cho nhiều ngành học và những TS đạt trên 900 có khả năng cao chắc suất vào ngành mình yêu thích. Ngọc Long