Thêm thành viên mới vào nhóm 8 đại học hàng đầu Úc, tuyển thẳng học sinh Việt

Tuyển thẳng học sinh Việt Nam bằng điểm học bạ

AU có thể không là cái tên xa lạ với du học sinh Việt, khi ngôi trường này thành lập dựa trên sự hợp nhất giữa 2 trong 3 ĐH tại TP.Adelaide là The University of Adelaide và University of South Australia. Dù mới thành lập, AU đã lập tức được mời "kết nạp" vào nhóm 8 ĐH hàng đầu Úc (Group of Eight), thay thế vị trí của The University of Adelaide vốn sẽ không còn tồn tại vào 2026.

Phát biểu tại sự kiện, ông Rishen Shekhar, Giám đốc bộ phận tuyển sinh và gắn kết toàn cầu của University of South Australia, cho biết khi bắt đầu vận hành vào đầu năm 2026, AU sẽ trở thành trường ĐH lớn thứ 5 hoặc thứ 6 tại Úc. Những sinh viên hiện theo học một trong hai trường trước khi sáp nhập cũng sẽ chuyển qua trường mới từ 2026 và thời gian tới, nhân sự hai bên sẽ cùng hiệp lực để định hình lại các hoạt động tiếp theo.

"Đây là cơ hội có một không hai để chúng tôi cải tiến việc dạy và học. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn sửa đổi bằng cách kết hợp những chương trình đào tạo hiện tại của The University of Adelaide với University of South Australia, mà phát triển nó dựa trên góp ý từ đội ngũ học giả đông đảo hơn sau khi sáp nhập. AU đã ra mắt 200 chương trình cấp bằng trên nhiều lĩnh vực và con số này sẽ tiếp tục tăng", ông Shekhar chia sẻ.

Nam giám đốc lưu ý, Việt Nam sở hữu nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng nên nhu cầu về nhân lực chất lượng cao là rất lớn và AU có thể hỗ trợ giải quyết điều này thông qua hoạt động đào tạo. "Trọng tâm nghiên cứu của chúng tôi là lĩnh vực sáng tạo và văn hóa, quốc phòng và an ninh quốc gia, nông nghiệp, sức khỏe và chuyển đổi xanh", ông Shekhar nói thêm.

Bên cạnh hoạt động du học, ông Ivan Li, Quyền giám đốc tuyển sinh quốc tế thuộc The University of Adelaide, cho biết AU sẽ tích cực tham gia vào những hoạt động giáo dục khác như kiến tập, thực tập và chương trình trao đổi sinh viên. "Chúng tôi đang hướng tới mục tiêu vào tốp 5 toàn quốc về trải nghiệm sinh viên và trở thành tổ chức hàng đầu về khả năng tìm việc làm cho sinh viên", ông Li khẳng định.

Theo thông tin từ AU, trường sẽ thực hiện tuyển thẳng học sinh Việt Nam dựa trên điểm học bạ lớp 12, với mức yêu cầu thấp nhất là 7,8 và cao nhất là 9. Hầu hết chương trình đào tạo cử nhân sẽ kéo dài trong 3 năm. Trường hiện cũng cung cấp nhiều chương trình học bổng với giá trị từ 10-50% học phí toàn khóa dành cho các ứng viên có kết quả học tập xuất sắc, hoặc là cựu sinh viên hoặc theo học ở tổ chức đối tác của AU.

Tăng cường quan hệ Việt - Úc

Chia sẻ từ Úc, ông Peter Malinauskas, Thủ hiến bang Nam Úc, nhận định AU là một tổ chức giáo dục ĐH hướng tới tương lai khi vừa được thừa hưởng những truyền thống tốt đẹp trong lịch sử, vừa dựa vào thành tựu nghiên cứu chất lượng cao. "Trường tọa lạc tại trung tâm TP.Adelaide, mang tới nhiều cơ hội trải nghiệm có những ai muốn tận hưởng cuộc sống", ông Malinauskas chia sẻ.

Còn bà Rebecca Ball, Tham tán thương mại cấp cao thuộc Cơ quan Thương mại và Đầu tư chính phủ Úc (Austrade) tại Việt Nam, thì cho biết mối quan hệ giữa Úc và Việt Nam đang rất tốt đẹp, khi năm 2023 vừa kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và đầu năm nay Úc đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. "Giáo dục là một phần quan trọng trong mối quan hệ này", bà Ball nhận định.

Bên cạnh sự hợp tác với chính phủ liên bang, bà Ball cho biết chính quyền bang Nam Úc cũng đang mở rộng hợp tác với Việt Nam, thể hiện qua các chuyến thăm gần đây của lãnh đạo cấp cao. Úc luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy và các cấp học khác nhau, và việc AU tuyển sinh người Việt ở các ngành then chốt như fintech, game, trí tuệ nhân tạo, sức khỏe... sẽ càng tạo thêm cơ hội học tập và làm việc, theo nữ tham tán.

Theo thống kê từ Bộ Giáo dục Úc, đến tháng 5.2024, có 704.931 sinh viên quốc tế theo học các khóa ở Úc. Trong đó, Việt Nam có 33.765 người, xếp thứ 5. Tại các trường hàng đầu, số lượng sinh viên và nghiên cứu sinh người Việt chiếm tỷ lệ đáng kể, khoảng 600 người ở The University of Melbourne, 400 người ở The University of Adelaide, hay nằm trong top 10 về số du học sinh ở The University of Queensland...

Theo Ngọc Long (TNO)