Thành "mập" bị bắt khi vừa từ Lào quay về Việt Nam

(GLO)- Công an huyện Kông Chro phối hợp với Công an xã Đak Trôi vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích Đinh Xanh (SN 2002, trú tại thôn 3, xã Đak Pơ Pho, huyện Kông Chro) khi đang lẫn trốn tại khu vực rẫy thuộc làng Đak Bớt (xã Đak Trôi, huyện Mang Yang).

Mở rộng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, Công an TP.HCM khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng 3 bị can.