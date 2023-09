Tặng 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Ngày 23/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa đường dây đưa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không, đồng thời bắt giữ hai đối tượng.

(GLO)- Thông tin từ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), trong 9 tháng năm 2023, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã xử lý 1.991 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố, Bộ Công an khởi tố Nguyễn Mạnh Cương, Trưởng phòng Thương mại điện tử, Công ty cổ phần hàng không Vietjet, cùng nhiều bị can khác

Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Vũ Hồng Quang, nguyên Phó trưởng Phòng Vận tải Hàng không và Vũ Hoàng Dũng về tội 'đưa hối lộ.'