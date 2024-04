Tai nạn giữa xe khách và xe tải khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương

Diện tích canh tác nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam quá khiêm tốn, chỉ 495.000 ha so với 71 triệu ha của toàn thế giới và 11,53 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp cả nước.

Ngày 9/4, Thừa ủy quyền của Công an tỉnh, Công an thành phố Đà Lạt thực hiện khen thưởng đối với tài xế Grap và 2 chiến sĩ dân quân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.