Subaru Outback 2024: Mẫu xe SUV sang trọng có giá từ 2 tỷ đồng

Subaru là một trong những hãng xe ô tô nổi tiếng thế giới và có xuất xứ từ Nhật Bản. Hiện nay, Outback là đối thủ của hàng loạt tên tuổi như Audi A4 Allroad, Buick Regal, Volvo V60 Cross Country hay Jeep Grand Cherokee. Outback cùng với Forester hiện là 2 mẫu xe Subaru bán chạy nhất tại thị trường ô tô Việt Nam.

Năm 1994, Subaru Outback thế hệ đầu tiên ra đời và được định dạng là mẫu station wagon. Subaru Outback ra mắt thế giới thế hệ thứ 6 vào năm 2019.

Tháng 4-2023, Subaru Outback được giới thiệu tới thị trường Việt Nam với mô hình nâng cấp nhẹ của thế hệ thứ 6. Tại nước ta, xe có 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ 2.5L và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Subaru Outback có kích thước tổng thể D x R x C lần lượt là 4.817 x 1.840 x 1.675 (mm). Chiều dài cơ sở đạt 2.745 mm. Các thông số gần tương đương một số dòng SUV 5+2 chỗ ngồi. Khoảng sáng gầm giữ nguyên ở mức 213 mm so với thế hệ tiền nhiệm. Với kích thước này, xe vẫn vận hành linh hoạt trên nhiều điều kiện địa hình nhưng không mất đi tính khí động học của những mẫu xe gầm thấp.

Subaru Outback sở hữu ngoại hình thể thao khỏe khoắn, mạnh mẽ. Bộ la-zăng đúc 5 chấu kép đẹp mắt trở thành điểm nhấn ấn tượng cho khu vực hông xe. Gương chiếu hậu và tay nắm cửa đồng màu thân xe tạo sự đồng bộ cho Subaru Outback, đồng thời càng làm nổi bật bộ mâm 18 inch. Là một mẫu xe hướng đến các gia đình ưa thích đi trải nghiệm nên các hốc bánh của Outback đều được ốp nhựa cứng để bảo vệ khi xe lăn bánh qua các địa hình khó.

Đèn pha LED được thiết kế sắc sảo, góc cạnh cùng chế độ tự động bật sáng/tối và thay đổi linh hoạt theo góc đánh lái. Cụm xi nhan trước được tích hợp chung vừa là xi nhan vừa là đèn LED ban ngày. Phía dưới là đèn sương mù LED tròn dạng cổ điển làm tăng thêm sự mạnh mẽ cho mặt trước của xe.

Không gian nội thất Subaru Outback 2024 được bọc da cao cấp, phối màu đen nâu sang trọng ở các vị trí ghế ngồi. Ghế lái có khả năng điều chỉnh điện 10 hướng, tích hợp tính năng nhớ vị trí và đệm lưng. Trong khi đó, hàng ghế trước trang bị khả năng chỉnh điện 8 hướng và thiết kế dạng ôm phần lưng tạo cảm giác thoải mái. Hàng ghế thứ 2 được bố trí với khoảng để chân rộng rãi.

Vô lăng cũng được bọc da, tích hợp thêm nút bấm điều khiển chức năng như thoại rảnh tay hay kiểm soát hành trình. Phía sau là lẫy chuyển số. Đi cùng đó là màn hình giải trí 7 inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto cùng tính năng ra lệnh bằng giọng nói được cải thiện nhờ việc sử dụng micro đôi. Hộp số CVT với 8 cấp số ảo, điều khiển qua lẫy chuyển số sau vô-lăng. Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Ghế trên Subaru Outback 2024 bọc da Nappa đục lỗ thông hơi ở ghế với hai tuỳ chọn màu: đen và nâu.

Subaru Outback 2024 được trang bị động cơ Boxer nằm ngang với công suất 169 hp ở vòng tua máy 5000-5800 vòng/phút. Moment xoắn cực đại là 252Nm tại 3800 vòng/phút. Kết hợp với động cơ Boxer là hộp số CVT 8 cấp với chế độ số ảo và hệ dẫn động 4 bánh đối xứng toàn thời gian nổi tiếng của thương hiệu Subaru.

Nổi tiếng là một trong những hãng xe an toàn bậc nhất trong ngành công nghệ ô tô, Subaru Outback 2024 trang bị nhiều tính năng an toàn mới như: phanh tự động khi lùi tránh va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo an toàn trên kính chắn gió, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cân bằng điện tử, định hướng lực kéo chủ động, tự động mở cửa xe khi có va chạm. Hệ thống EyeSight 4.0 của xe có chức năng đánh lái khẩn cấp tránh va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn.

Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tham khảo của các phiên bản Subaru Outback 2024 tại Gia Lai:

Tên phiên bản Giá niêm yết (đồng) Giá lăn bánh tại Gia Lai (đồng) Subaru Outback 2.5i-T Eyesight 2.099.000.000 2.313.000.000

* Giá lăn bánh của Subaru Outback 2024 tại Gia Lai sẽ phụ thuộc vào từng phiên bản, khu vực đăng ký và các khoản phí khác nhau như phí trước bạ, phí đăng ký biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các chi phí liên quan.