Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2011, Kia Sorento đã nhanh chóng trở thành một trong những mẫu SUV 7 chỗ phổ biến. Ngày 14-9-2020, KIA Sorento 2024 chính thức ra mắt khách hàng Việt với nhiều cải tiến so với phiên bản cũ. Xe có tới 9 phiên bản cùng 2 động cơ tuỳ chọn là xăng và diesel.

Đến tháng 12-2022, nhà phân phối Thaco chính thức giới thiệu KIA Sorento Hybrid và Plug-in Hybrid đến người tiêu dùng Việt. Đây cũng là mẫu xe SUV 7 chỗ cỡ lớn tiên phong ứng dụng công nghệ tiên tiến Hybrid & Plug-in Hybrid.

Kia Sorento 2024 thế hệ thứ 4 được ứng dụng nền tảng khung gầm mới Life Platform với kích thước tổng thể D x R X C lần lượt là 4.810 X 1.900 X 1.700 (mm), chiều dài cơ sở ở mức 2.815 mm và khoảng sáng gầm là 176 mm. Như vậy, xe dài hơn 125 mm, rộng hơn 15 mm và cao thêm 55 mm so với "người tiền nhiệm". So với các đối thủ, Sorento sở hữu kích thước nhỉnh hơn so với Hyundai Santa Fe, Peugeot 5008, Toyota Fortuner nhưng lại nhỏ hơn so với các mẫu xe như Isuzu Mu-X, Ford Everest.

Đầu xe Kia Sorento 2024 nổi bật với bộ lưới tản nhiệt kiểu mũi hổ đặc trưng nhưng được mở rộng, vuông vắn và nam tính hơn. Nằm liền mạch với bộ tản nhiệt là cụm đèn trước phong cách "Mắt Hổ" (Tiger Eye) cực kỳ thu hút. Các phiên bản Premium và Signature sử dụng đèn LED Projector với 3 bi cầu đẹp mắt, cung cấp cường độ sáng mạnh, tầm chiếu xa, trong khi các bản còn lại vẫn dùng đèn LED.

Tất cả phiên bản đều được trang bị tính năng đèn bật/tắt tự động. Thêm vào đó, dải LED định vị ban ngày bố trí rời, viền dưới cụm đèn chính rồi vuốt dốc xuống mặt ca lăng vô cùng ấn tượng.

Nội thất Kia Sorento 2024 được thiết kế tập trung vào sự sang trọng, hiện đại. Cụ thể, taplo mở rộng theo phương ngang, sử dụng vật liệu ốp kim loại họa tiết lưới, có bọc da, mang đến cảm giác thời thượng cho khoang lái. Tương tự ốp cửa, khu vực cần số, cửa gió điều hòa, thậm chí ngay cả trên vô lăng cũng được điểm các đường nét mạ crom sáng bóng.

Vô lăng Kia Sorento 2024 có thiết kế 3 chấu, bọc da toàn bộ, tích hợp đầy đủ các phím chức năng với nhận diện logo mới. Tại khu vực khoang lái, Sorento 2024 được trang bị 2 màn hình cỡ lớn gồm màn hình giải trí 10.25 inch và đồng hồ kỹ thuật số 12.3 inch.

Mẫu SUV cỡ D sở hữu toàn bộ ghế bọc da, không gian ngồi rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở lên đến 2.815 mm. Với tone màu nội thất mới, xe được đánh giá là mẫu SUV 7 chỗ cao cấp có nhiều tùy chọn màu nội thất nhất trong phân khúc đến thời điểm hiện tại.

Kia Sorento 2024 có 2 động cơ tuỳ chọn là xăng và diesel. Với động cơ Diesel Smartstream 2.2L, thân máy sử dụng vật liệu hợp kim nhôm, nhẹ hơn 19,5 kg, áp suất kim phun tăng 10% so với thế hệ trước, giúp tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu, công suất tối đa 198 mã lực tại 3800 vòng/phút, mômen xoắn cực đại 440 Nm từ 1750 đến 2750 vòng/phút.

Các phiên bản động cơ diesel sẽ được trang bị hộp số ly hợp kép 8 cấp loại ướt hoàn toàn mới. Trong khi đó, động cơ xăng Smartstream 2.5L có sức mạnh 177 mã lực tại 6000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 232 Nm tại 4000 vòng/phút với cấu trúc tối ưu giúp giảm thiểu ma sát, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Tại Gia Lai, Kia Sorento 2024 bán chính thức 7 phiên bản chính hãng và có giá lăn bánh dự kiến như sau:

Tên phiên bản Giá niêm yết (đồng) Giá lăn bánh tại Gia Lai (đồng) Sorento 2.2D Luxury 964.000.000 1.016.000.000 Sorento 2.5G Premium 999.000.000 1.053.000.000 Sorento 2.5G Signature AWD (6 chỗ) 1.099.000.000 1.158.000.000 Sorento 2.5G Signature AWD (7 Chỗ) 1.099.000.000 1.158.000.000 Sorento 2.2D Premium AWD 1.134.000.000 1.195.000.000 Sorento 2.2D Signature AWD (7 Chỗ) 1.154.000.000 1.216.000.000 Sorento 2.2D Signature AWD (6 Chỗ) 1.189.000.000 1.253.000.000

* Giá lăn bánh của Kia Sorento 2024 tại Gia Lai sẽ phụ thuộc vào từng phiên bản, khu vực đăng ký và các khoản phí khác nhau như phí trước bạ, phí đăng ký biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các chi phí liên quan.