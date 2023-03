Tin liên quan Người đàn ông mất sạch tiền trong tài khoản khi trả lại 2 triệu tiền 'chuyển nhầm'

Liên quan đến vụ việc bà Hồ Thị Thùy Dương (ngụ TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) gửi tiền tại Phòng giao dịch Cam Ranh thuộc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh tỉnh Khánh Hòa sau đó bị mất số tiền 46,9 tỉ đồng, tối 16-3, Sacombank lên tiếng xác nhận bà Dương là một trong những khách hàng có liên quan đến sự vụ xảy ra tại Phòng giao dịch Cam Ranh.

Theo thông tin của ngân hàng, ngay khi phát hiện sự vụ vào tháng 10-2022, Sacombank đã báo cáo đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa và chuyển sự vụ đến cơ quan có thẩm quyền để điều tra, khởi tố vụ án theo quy định pháp luật. Đồng thời, ra quyết định sa thải các cá nhân vi phạm nguyên là Trưởng, Phó Phòng giao dịch Cam Ranh và bổ nhiệm nhân sự mới để bảo đảm hoạt động ổn định của phòng giao dịch này.

"Hiện sự vụ đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 137/QĐ-CKT ngày 18-11-2022 và khởi tố, bắt tạm giam các cá nhân liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra" – thông tin của Sacombank nêu rõ.

Đối với khách hàng bị các cá nhân trên chiếm đoạt tiền, Sacombank đã thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ngay khi xảy ra sự việc. "Trường hợp khách hàng Hồ Thị Thùy Dương, Sacombank cũng đã tiếp nhận khiếu nại và cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Chúng tôi khẳng định không thoái thác trách nhiệm với khách hàng nhưng mọi việc cần tuân thủ quy trình và kết luận sự việc theo luật định" - Sacombank nêu rõ.

Đối với khách hàng có dấu hiệu thỏa thuận cho vay cá nhân với nguyên các cán bộ nhân viên liên quan, Sacombank đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng này khẳng định việc việc xảy ra tại Phòng giao dịch Cam Ranh là sự việc ngoài ý muốn và cam kết bảo đảm toàn bộ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của khách hàng theo đúng quy định pháp luật. Ngân hàng cũng chủ trương xử lý nghiêm khắc mọi vi phạm và không ngừng áp dụng các biện pháp tăng cường nhằm bảo đảm an toàn hoạt động của Sacombank và ngành ngân hàng.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, bà Hồ Thị Thùy Dương (ngụ TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đã có đơn gửi Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an kêu cứu về việc gửi tiền vào Sacombank tỉnh Khánh Hòa nhưng sau đó bị mất số tiền 46,9 tỉ đồng.

Tiếp đó, bà Dương đã gửi đơn kêu cứu đến Ngân hàng Nhà nước và Cơ quan CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an).

Đến nay, C03 - Bộ Công an đã có phiếu chuyển đơn của bà Dương đến Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra. Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cũng có văn bản về việc chuyển đơn của bà Dương đến Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.