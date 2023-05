Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tin liên quan Đổi mới hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động 19 tập đoàn, tổng công ty

Ông Phùng Văn Phước-Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cho biết: “Chúng tôi cố gắng cải tiến quy trình hướng dẫn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nhanh nhất qua ứng dụng Zalo hoặc Viber; hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký nộp hồ sơ qua mạng và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Hiện nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua mạng đạt gần 100%. Thay vì tốn 3 ngày như trước thì thời gian trung bình giải quyết hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp chỉ còn 4 giờ, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 2,5 giờ. Giải quyết hồ sơ online và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích cũng góp phần hạn chế tối đa việc doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với cán bộ bộ phận một cửa và tránh hiện tượng nhũng nhiễu, đồng thời giảm thời gian và chi phí đi lại cho doanh nghiệp”.

Xác nhận điều này, ông Hoàng Mạnh Hà-Giám đốc Công ty TNHH Tiến Mạnh (thôn 2, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) cho hay: “Doanh nghiệp chúng tôi mới thành lập cuối năm 2022, hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Chúng tôi cũng được hướng dẫn cặn kẽ, tỉ mỉ việc đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng nên mọi việc tiến hành rất thuận lợi và nhanh chóng. Vì là hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp nên tôi được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, miễn lệ phí môn bài 3 năm, chưa kể là còn được hướng dẫn nhiều vấn đề liên quan đến thuế, kế toán”.

Với nhận định “Đi trước càng sớm càng tốt”, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức nhiều lớp tập huấn liên quan đến chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Sở Công thương cũng tổ chức nhiều hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại; tập huấn giải pháp kinh doanh hiệu quả trên sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và mạng xã hội TikTok; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng miễn phí website thương mại điện tử, các phần mềm, ứng dụng thương mại điện tử…

Ông Nguyễn Nam Hải-Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ-cho hay: Sở đã tích cực tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến; đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Bên cạnh đó, Sở tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2022-2030; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới thuộc chương trình “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030”.

Tương tự, ngành Thuế tỉnh cũng tích cực triển khai các chính sách giảm thuế, giảm tiền thuê đất, gia hạn thời gian nộp thuế để doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Riêng năm 2022, tổng giá trị chính sách thuế hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khoảng 700 tỷ đồng. Trong đó, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho 551 người nộp thuế với số tiền 9,6 tỷ đồng; giảm 50% lệ phí trước bạ cho 1.133 người nộp thuế với số tiền 49,3 tỷ đồng; giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với 5.181 người nộp thuế với số tiền 274 tỷ đồng…

Nhờ được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ mà số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động toàn tỉnh đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 160 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, toàn tỉnh có 200 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngày 21-4 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025. Ông Phùng Văn Phước thông tin: “Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP. Đồng thời, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở tiếp tục nỗ lực cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; kịp thời thực hiện, áp dụng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích các doanh nghiệp thành lập mới để khởi nghiệp; tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các hộ kinh doanh có đủ điều kiện để chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp. Sở cũng sẽ tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức các buổi gặp mặt doanh nghiệp để trao đổi, nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển”.