Nữ nghi phạm bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ phải đối mặt với án phạt ra sao?

Bước đầu, công an xác định nữ nghi phạm gây án một mình.

Công an Quận 1, Thành phố (TP) Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phạm Huỳnh Nhật Vi để làm rõ hành vi bắt cóc 2 bé gái. Nạn nhân là cháu bé N.K.T.M. (7 tuổi) và L.H.T.L (3 tuổi) đều là con ruột của chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, quê Phú Yên, tạm trú quận 7).

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội), đây là chiến công xuất sắc của Công an TP Hồ Chí Minh nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung đã và đang vì sự bình yên của mỗi gia đình và xã hội.

Chỉ trong vòng 42 giờ, kể từ ngày nhận được tin báo 2 bé mất tích tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, được chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an Quận 1 ngày đêm truy xét dấu vết, truy xét đối tượng khống chế 2 bé tại Chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh) và đã giải cứu an toàn đưa về cho gia đình trong sự xúc động và biết ơn các lực lượng chức năng.

Để có căn cứ xử lý đối tượng theo tội danh, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ động, cơ mục đích dụ dỗ, đưa 2 bé đi thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ để xử lý tương ứng theo quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS).

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội), phân tích: Trước tiên, hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến quan hệ về quyền được chăm sóc, nuôi và sống chung với cha mẹ, quyền được bảo vệ của trẻ em. Đối tượng đã dùng thủ đoạn dụ dỗ trẻ em, đưa trẻ em thoát khỏi sự quản lý, trông nom của cha mẹ để đưa về nơi ở Chung cư Saigon Pearl. “Xét hành vi của đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội 'Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi'. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 2 Điều 153 BLHS", ông Nguyễn Anh Thơm chia sẻ.

Nếu thực hiện hành vi chiếm đoạt 2 cháu bé làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản, người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 134 BLHS”, ông Nguyễn Anh Thơm cho biết thêm.

Điều 153. Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi, bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; c) Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng; d) Đối với từ 02 người đến 05 người; đ) Phạm tội 02 lần trở lên; e) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%. 3.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: a) Có tính chất chuyên nghiệp; b) Đối với 06 người trở lên; c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; d) Làm nạn nhân chết; đ) Tái phạm nguy hiểm. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trước đó tối 3/4, chị Nguyễn Thị Chi loan báo tin bị thất lạc 2 con gái tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an Quận 1 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bến Nghé khẩn trương xác minh thông tin ban đầu; tổ chức lực lượng truy tìm trên địa bàn Quận 1.

Chỉ chưa đầy 42 giờ sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã hiệp đồng với Công an Quận 1 và các đơn vị nghiệp vụ, địa phương có liên quan khẩn trương giải cứu, trao trả 2 cháu bé cho gia đình đảm bảo an toàn.

Công an TP Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em này.